Weshalb der Baryt in Dreislar im Sauerland seltener wird

Schwerspat, auch genannt Baryt oder nach seiner chemischen Bezeichnung Bariumsulfat, kommt seit Millionen von Jahren im Boden des heutigen Dreislar vor.

Lange konnten Menschen wenig damit anfangen; seine Eigenschaften – zum Beispiel bei der Herstellung von beschichtetem Fotopapier und der Abschirmung schwach radioaktiver Strahlung – wurden erst um 1900 wirtschaftlich interessant. Einer, der viel darüber weiß, ist Gerhard Brocke. Seine Familie lebt seit Generationen in Dreislar, er kennt die Umgebung wie seine Handfläche und ist randvoll mit Wissen und Geschichten über den 2009 aufgegebenen Schwerspat-Bergbau im Ort und alles, was dazu gehört.

Ist in 15 Jahren das Mineral komplett abgebaut?

Bis vor zwei Jahren war er Vorsitzender des Fördervereins Dreislar, seit vielen Jahren ist er Ortsheimatpfleger. Die WP hatte eigentlich bei ihm angefragt, gemeinsam einen der fünf Medebacher Seelenorte, die Quarzklippen, zu besuchen. Dann aber lenkte eine Bemerkung die Unternehmung vorerst um. „Am geologischen Aufschluss wird immer wieder Schwerspat geklaut“, hatte Brocke erzählt. Der „Aufschluss“ ist eine Felskante oberhalb des Dorfes, ein sichtbarer Rest des ehemaligen Bergbaus.

Wer sich mit der Erdgeschichte befassen möchte, ist hier am richtigen Platz. Allerdings hat der hübsche orange-rötliche Baryt auch Fans gefunden, denen es offenbar nicht reicht, ihn an Ort und Stelle zu bewundern. Sie nehmen Brocken davon als Souvenir mit. Die Menge kann Gerhard Brocke nicht schätzen. „Aber wenn das so weiter geht, ist in zehn, 15 Jahren vielleicht nichts mehr zu sehen“, befürchtet er.

Bauen Geocacher das Mineral ab?

Seiner Meinung nach tritt das Phänomen gehäuft auf, seitdem es in der Nähe des Aufschlusses einen Geocaching-Punkt gibt. Nachzulesen ist dessen grober Fundort auf einschlägigen Portalen wie geocaching.com.

Geocaching ist eine Art Schnitzeljagd mit modernen Mitteln: Die Spieler suchen mit einem GPS-fähigen Gerät nach den Koordinaten eines sogenannten Caches, der oft an einem besonderen Ort liegt. Meist ist dort eine kleine Kiste versteckt, in der sich die Finder in eine Liste eintragen, einen kleinen Preis mitnehmen und für den nächsten Sucher wieder einen hineinlegen.

„Es ist ja in Ordnung, wenn die Leute Gestein mitnehmen, das schon auf dem Boden liegt“, findet Brocke. Just an diesem Tag wären das schon drei etwa doppelt faustgroße Steine. „Aber ich habe hier auch schon Eisenstangen und solche Sachen gefunden.“ Mit denen wurde offenbar der Fels bearbeitet, um Stücke abzubrechen.

Einige Tausend Besucher im Museum

Am besten fände Brocke es, wenn der Aufschluss eines Tages Naturdenkmal würde. Dieser Titel schützt eine Naturschöpfung, die eine hohe wissenschaftliche, naturgeschichtliche oder landeskundliche Bedeutung hat oder selten, eigentümlich oder schön ist. Als Naturdenkmal dürfte der Aufschluss nicht mehr beschädigt oder verändert werden. „Eine solche Unterschutzstellung ist beantragt, aber es könnte Jahrzehnte dauern, bis es klappt.“

Wer Dreislarer Schwerspat außerhalb des geologischen Aufschlusses sehen möchte, könne das übrigens in vielen Museen weltweit. „Der wurde von Sammlern in alle Welt getragen. Ich selbst habe zum Beispiel schon in Museen in St. Petersburg und Wien welchen gesehen.“ Verständnis für die Lust heutiger Gäste am Souvenir hat er, verboten ist das Mitnehmen auch nicht. Aber es sei eben schade, wenn etwas Einzigartiges, für dessen Erschaffung die Natur 50 Millionen Jahre gebraucht habe, einfach verschwinde. Und dann ist da ja auch noch ganz in der Nähe das Schwerspat-Museum in Dreislar selbst, das von der Entstehung und Zusammensetzung des Gesteins, den tektonischen Veränderungen in der Erdgeschichte und der Geschichte des Abbaus und der Verwertung so ziemlich jede Frage rund um den Schwerspat beantworten dürfte.

Einige Tausend Besucher besichtigen jedes Jahr das 2008 eröffnete, aufwendig gestaltete Museum in dem kleinen Ort. Klauen dürfte also wirklich unnötig sein.