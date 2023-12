Historie Weshalb die Hallenberger Burschentrommel so wertvoll ist

Hallenberg. Die erste Burschentrommel, die circa 400 Jahre alt ist, gibt Aufschluss über die Geschichte des Hallenberger Burschenvereins.

Das Rennen um den ältesten Gegenstand im Hallenberger Stadtarchiv gewinnt sie nicht. Denn das ist eine kurkölnische Münze aus der Gründerzeit von Hallenberg Mitte des 13. Jahrhunderts, die erst vor fünf Jahren gefunden wurde. Doch sie ist sicherlich ein Gegenstand, der sehr typisch für die Hallenberger Geschichte ist: die Rede ist von der ersten Burschentrommel, die immerhin knappe 400 Jahre alt sein dürfte. Genannt wird sie in den Stadtbüchern zum ersten Mal am 1. Juni 1667, damals hatten sie „Bürgermeister und (Rats)herren der jungen Gesellen Trom“ reparieren lassen - demnach gab es sie also vorher schon. Sie war danach noch genau 300 weitere Jahre beim Katholischen Burschenverein 1746 eV im Einsatz, erst 1968 wurde eine neue und ähnlich aussehende Trommel angeschafft.

Historisches Bild der Hallenberger Burschentrommel. Foto: Rita Maurer

Die Landknechtstrommel ist das Symbol schlechthin für den Burschenverein und die Hallenberger Osternacht. Sie gibt den Rhythmus vor, in dem entweder die hölzernen Rasseln geschwungen oder die metallenen Krachinstrumente geschlagen werden. Auf dem ledernen, geflickten Trommelfell sind verblichene Blutspuren zu sehen, denn die Burschen hauen sich in der Osternacht bei den rasend schnellen Schlägen regelmäßig die Finger an den Trommelrändern wund. Der Rahmen besteht aus mehreren Schichten Holz, die mit Seilen stramm verspannt sind.

Die Erwähnung der Trommel im Jahr 1667 könnte ein Indiz dafür sein, dass es in den mittelalterlichen Schützengilden, die ihre Städte verteidigen sollten und für die es in Hallenberg 1510 einen Nachweis gibt, eine Unterteilung in Altschützen und Junggesellen gegeben hat. Aus dieser Junggesellenkompanie könnte wiederum der Burschenverein entstanden sein. Eindeutig bewiesen ist das nicht, daher gilt die Anschaffung einer neuen Fahne 1746 als erste offizielle Erwähnung des Burschenvereins – 79 Jahre nach der Nennung der altehrwürdigen Burschentrommel.

