Ähnlich wie beim Bundesschützenfest 2019 in Medebach werden auch diesmal zahlreiche Teilnehmer/innen zum Westfälischen Schützentag erwartet.

Schützen Westfälischer Schützentag in Medebach mit Kaiser und Königen

Medebach. Das wird spannend: Sogar ein Landeskaiser wird ermittelt. In Medebach steigt der Westfälische Schützentag. Das erwartet Besucher und Teilnehmer:

Schützen – als überzeugter Sauerländer hat man da natürlich sofort schneidige Offiziere, prächtige Königspaare, lange Reihen mit Schützen im Festzug und spannende Vogelschießen im Kopf. Ist ja auch richtig. Hierzulande. Doch der Begriff umfasst noch mehr, nämlich Schützen im Sinne von Schießen. In Westfalen gibt es knapp 900 Vereine mit mehr als 80.000 Mitgliedern, die das Schießen als sportliche Disziplin betreiben. Diese Vereine sind im Westfälischen Schützenbund (WSB) als Dachorganisation zusammen geschlossen und treffen sich am 7. und 8. Oktober zum Westfälischen Schützentag in Medebach.

Lesen Sie auch:Bundesstützpunkt Winterberg/Willingen bleibt bestehen

Größte überdachte Schießsportanlage der Welt

Der WSB ist bereits 1861 gegründet worden und umfasst den Bereich der damaligen Provinz Westfalen. Er reicht von Bocholt im Westen über Minden-Lübbecke im Norden über Höxter im Osten bis nach Siegen im Süden. Die 34 Kreise sind in sieben Bezirken zusammengefasst. Die hiesige Region gehört zum Schützenkreis Meschede-Brilon, der rund 1.000 Mitglieder in 29 Vereinen zählt. Der WSB betreibt in Dortmund die größte überdachte Schießsportanlage der Welt, die als Olympia-Stützpunkt gilt.

Ums Zielen und Treffen geht es beim Westfälischen Schützentag in Medebach. Foto: Rita Maurer

Gefördert werden dort verschiedene Disziplinen wie das Luftgewehr- und Luftpistolen-Schießen vom Breitensport bis zum Hochleistungsniveau, aber auch exotische Disziplinen wie u.a. Armbrust-, Vorderlader- oder Bogenschießen. Bei den jährlichen Schützentagen treffen sich die angeschlossenen Vereine sowie Schützen aus ganz Deutschland, um gemeinsam zu tagen, den Schießsport voranzubringen und natürlich auch zu feiern.

Lesen Sie auch: Holperpiste wird Modellprojekt: Straßenbau in Hallenberg

Mit Großem Zapfenstreich

Neben Ausschuss- und Delegiertenversammlungen wird beim Westfälischen Schützentag der Große Zapfenstreich im einzigartigen Ambiente von Gut Glindfeld am Freitagabend um 21 Uhr ein besonderer Höhepunkt sein und vom Musikzug Medebach sowie dem Spielmannszug Grönebach gespielt.

Lesen Sie auch: Fotos vom Eggeabtrieb in Rösenbeck

Kaiser-, König-, Jugendkönigschießen

Klar, dass die Sportschützen auch zum Gewehr greifen und Regenten aus ihren Reihen unter sich ausmachen. Neben dem Kaiser-, König- und Jugendkönigsschießen wird seit einigen Jahren auch ein Kinderkönig ermittelt, um die Nachwuchsarbeit zu stärken. Die Schießwettbewerbe starten am Samstagmorgen um 8.30 Uhr an der Medebacher Schützenhalle. Um 10 Uhr findet dort eine Delegiertenversammlung statt, vorher soll auf dem Schützenhallen-Gelände ein Baum gepflanzt werden.

Lesen Sie auch: Brand bei Schweißarbeiten in Wiemeringhausen

Sauerländer Abend zum Ausklang

Am Samstag wird dann der Bogen zu den im Sauerland gewohnten Schützenveranstaltungen geschlagen: Um 15 Uhr treten mehrere Hundert Beteiligte zu einem Festzug durch Medebach an. Hierzu hat Hauptmann Thomas van Dyck ausdrücklich auch die Schützenvereine aus den Stadtgebieten Medebach und Hallenberg mitsamt Königspaaren und Hofstaaten eingeladen, um den WSB-Delegierten die Sauerländer Schützenfesttraditionen näher zu bringen. Nach dem Festzug wird der Westfälische Schützentag in der Halle mit dem „Sauerländer Abend“ ausklingen, zu dem die St. Sebastianus-Schützen auch Einheimische und Gäste herzlich einladen.

Lesen Sie auch:Alles rund um den Wettbewerb „WP-Schützenkönigin 2022“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon