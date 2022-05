Wettbewerb: Jury bewertet Referinghausen und Züschen

Züschen/Referinghausen. Eine Expertenkommission hat Züschen und Referinghausen für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ besucht. Hiermit konnten die Orte punkten:

Welche Dörfer im Hochsauerlandkreis haben die besten Perspektiven? Eine Antwort auf diese Frage soll der Wettbewerb: „Unser Dorf hat Zukunft“, geben. Mit Referinghausen und Züschen sind zwei Dörfer aus dem Altkreis Brilon dabei, die am Mittwochmorgen auf dem Prüfstand standen.

Bereits seit Montag nimmt eine 13-köpfige Expertenkommission insgesamt acht Dörfer aus dem HSK unter die Lupe, um ihre Zukunft auszuloten. Das sind allerdings wesentlich weniger als in früheren Jahren, da coronabedingt längst nicht alle Städte und Gemeinden ihre besten Dörfer gemeldet oder erst gar nicht ermittelt haben, so ein Mitarbeiter des HSK.

Beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" auf Kreisebene war der Altkreis Brilon auch mit zwei Dörfern vertreten. Sowohl Züschen als auch Referinghausen hinterließen bei der Jury einen guten Eindruck und machen sich Hoffnung, für den HSK im Herbst auf Landesebene dabei zu sein. Foto: Joachim Aue

In einem ersten Fazit zeigte sich Landrat Dr. Karl Schneider von der Entwicklung der Dörfer beeindruckt, denn in seiner Amtszeit habe er etliche im Rahmen des Wettbewerbs schon mehrfach besucht und das festgestellt. Dr. Schneider: „Es ist ein laufender Prozess der Dörfer, sich fit für die Zukunft aufzustellen“. Bereits vor 35 Jahren wurde Züschen einmal zum Bundesgolddorf gekürt. Jetzt möchte das Dorf an den Erfolg von 1983 anknüpfen, auch wenn der Wettbewerb nicht mehr „Unser Dorf soll schöner werden“, heißt und es längst nicht mehr um das Dorf mit dem schönsten Blumenschmuck geht.

Virtueller Dorfrundgang

Der Umsetzung der neuen Richtlinien hatten die Züscher bei ihrer diesjährigen Präsentation natürlich Rechnung getragen und konnten mit einigen Besonderheiten auftrumpfen. Nach einer musikalischen Begrüßung auf Webes Platz durch den heimischen Musikverein, lud der Ortsvorsteher zu einem virtuellen Dorfrundgang ins Haus des Gastes ein. Der historische Ortskern mit alter Bausubstanz wurde ebenso vorgestellt, wie der Einzelhandel und die Gastronomie. Ein wichtiger Faktor, denn Züschen hat sich längst als Urlaubsort etabliert und tut alles, um weiterhin ein guter Gastgeber zu sei.

So wird die Freizeitanlage „Bullenwiese“ erneuert und im Skigebiet „Am Homberg“ tut sich einiges. Hier will ein Investor das Skigebiet auch im Sommer noch attraktiver machen. Zudem machen der Mythen- und Sagenweg, der Elfen­steig, der Mufflonwanderweg sowie der historische Dorfpfad einen gepflegten Eindruck.

Mit einem Blick auf die Zukunft wies Bürgermeister Michael Beckmann auf die Erweiterung der Baugebiete „Auf der Ebenau“ hin und lobte das ehrenamtliche Engagement im Dorf, nicht zuletzt dank eines regen Vereinslebens. Alteingesessene Firmen und auch einige neue Handwerksbetriebe sind Garanten dafür, dass sich Züschen aus wirtschaftlicher Sicht nicht zu verstecken braucht.

Bei einer Rundfahrt durch das Dorf konnten die Kommissionsmitglieder die virtuellen Erkenntnisse noch vertiefen, bevor ihnen zum Abschluss mit „Borg Scheune“ der kulturelle Mittelpunkt vorgestellt wurde.

Anschließend war man im Medebacher Ortsteil Referinghausen zu Gast und die Kommissionsmitglieder, die den Ort von früher kannten, dürften die Dorfmitte kaum wiedererkannt haben. An der Stelle, wo bis vor ein paar Jahren eine baufällige Ruine ihr Dasein fristete, ist ein so genannter „Open Mind Place“ entstanden. Dieses futuristische Gebäude, vom Architekten Christoph Hesse konzipiert, ist eine von neun Stationen rund um Referinghausen, die zum Inne-Halten einladen.

Touristisch gut aufgestellt

Auch touristisch ist man gut aufgestellt und in der Dorfgemeinschaft stimmt’s, so Ortvorsteher Reinhard Figgen. Sonst wären wohl kaum bereits ein Teil der in den Workshops entwickelten Ideen realisiert worden. Darunter fallen auch die Umwandlung des Sportplatzes in eine Freizeitanlage, der Milchweg und das Projekt „Der Natur mehr Raum geben“.

Verdorbene Lebensmittel sind kein Abfall, wenn man sie einer weiteren Verwertung zuführt. Wo? In der Biogas-Anlage von Simon Frese aus Titmaringhausen, der mit seinem produzierten Gas fast hundert Prozent der Haushalte im Nachbardorf versorgt. Und das zu erschwinglichen Preisen, was alle Mitglieder der Kommission aufhorchen ließ. „Ideen muss man haben“, so Bürgermeister Thomas Grosche abschließend, der sich erfreut zeigte, dass Referinghausen die Stadt Medebach auf Kreisebene so hervorragend präsentieren konnte.

