Wetter-Achterbahn im Sauerland: Der Kampf der Jahreszeiten

Hochsauerland. Es wird langsam wärmer im Hochsauerlandkreis. So richtig kann sich der Frühling noch nicht durchsetzen. Was in den nächsten Tagen zu erwarten ist

Der bisher eher kalte März wird allmählich milder im Hochsauerland. Von Freitag bis zum Anfang der kommenden Woche liegen die Temperaturen überall im deutlichen Plusbereich, tagsüber sind es in den Tallagen teils um oder sogar über 15 Grad. Anfangs dazu länger freundlich, ab Sonntag auch einige Regenschauer. Weder ein markanter Kaltluftvorstoß aus Norden noch der Durchbruch des Frühlings ist derzeit absehbar.

Das Wetter auf dem Berg

Auch wenn nördlich von uns weiterhin viel kalte Luft vorhanden ist und diese bei der richtigen Windrichtung sehr schnell auch wieder im Sauerland wäre und nochmals spätwinterliche Temperaturen bringen würde, deutet sich aber allmählich doch ein Übergang zu frühlingshaften Werten an. Dies bedeutet nicht unbedingt. dass wir sofort sonniges T-Shirt Wetter bekommen, die Zeiten mit Schnee und Frost nehmen nun aber deutlich ab. So zeigt sich schon der Freitag mit Temperaturen von 11 oder 12 Grad so mild wie noch kein anderer Tag in diesem Jahr. Neben einigen Wolkenfeldern kann sich die Sonne dabei immer wieder mal durchsetzen und zudem ist es überwiegend trocken. Der Wind frischt zeitweise lebhaft auf. Zum Samstag ändern sich die Temperaturen kaum. Weiterhin ist es mild, die Luft wird allerdings im Tagesverlauf wieder etwas feuchter und so sind auch einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Die überwiegende Zeit des Tages bleibt allerdings trocken. Am Sonntag und Montag geht es insgesamt leicht wechselhaft weiter, einige freundliche Phasen wechseln sich mit dichten Wolkenfeldern ab. Zeitweise muss dazu mit einigen Regenschauern gerechnet werden, die Mengen sind nach derzeitigem Stand aber gering.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit einer mittleren Temperatur von 1,8 Grad an der Sekundarschule in Medebach und 1,9 Grad im Ortszentrum von Giershagen bei Marsberg war die erste Hälfte des März recht kalt und sehr wechselhaft. Das Wort wechselhaft lässt sich nach derzeitigem Stand auch auf die zweite Hälfte des Monats übertragen, die Temperaturen werden aber wohl doch deutlich über dem liegen, was wir in der ersten Monatshälfte erlebten. So haben wir nach der kurzen kälteren Phase mit etwas Schnee am Mittwoch bereits zum Donnerstag wieder einen Temperaturanstieg gesehen und dieser setzt sich am Freitag weiter fort. Bei einem Mix aus Sonne und hohen Wolkenfelder sowie weitgehend trockenen Bedingungen können die Temperaturen durchaus knapp über 15 Grad erreichen. Dort wo der Wind mal etwas schwächer ist und die Sonne längere Zeit scheint, fühlt sich das tatsächlich wie Frühling an. Zum Samstag bleiben die Temperaturen auf einem ähnlich hohen Niveau, die Sonnenscheindauer geht aber etwas zurück und die Gefahr eines Regenschauers nimmt zu. Am Sonntag ist die Regenwahrscheinlichkeit noch etwas höher und die Temperaturen gehen leicht zurück. Am Nachmittag liegen die Werte aber weiterhin oberhalb von 10 Grad.

Das Wetter für den Nordkreis

Die ersten drei Tage dieses Monats waren durchweg sonnig oder sogar wolkenlos, anschließend hielt sich die gelbe Kugel an unserem Himmel doch überwiegend bedeckt. So stehen wir mit etwa 40 Stunden Sonnenschein derzeit nur bei einem Drittel des Wertes aus dem vergangenen Jahr. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass der März 2022 der mit Abstand sonnigste seiner Art seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen ist. In den kommenden Tagen erleben wir zwar keine durchweg freundlichen Tage, trotzdem zeigt sich die Sonne immer wieder mal und teils auch für längere Zeit. Am besten sieht es derzeit für den Freitag aus, der mit südlichem Wind entlang der Ruhr durchaus 16 oder 17 Grad bringen kann. Zum Samstag ziehen auch einige Regenschauer vorbei, viel werden sie aber nicht bringen und mit Temperaturen um 15 Grad bleibt es weiterhin frühlingshaft. Für den Sonntag und Montag ist noch nicht vollständig klar, ob sich ein Tiefdruckgebiet westlich von uns tatsächlich in unsere Richtung ausdehnt oder ob wir doch eher im Bereich von hohem Luftdruck liegen. Wahrscheinlich ist derzeit ein allmählicher Temperaturrückgang auf allerdings immer noch recht hohe Werte für diese Jahreszeit. Besonders der Sonntag könnte einige längere trübe Phasen bringen und auch Regenschauer sind möglich. Zum Montag eher wieder trocken.

Trend: Typisches Übergangswetter zwischen Spätwinter und Frühling deutet sich für den weiteren Verlauf der kommenden Woche an. Voraussichtlich müssen wir immer wieder mit Regen rechnen, zwischendurch zeigt sich aber auch mal die Sonne. Frost oder gar Schnee sind, wenn überhaupt nur noch ganz oben zu erwarten.

