Eine herbstliche Woche mit vielen unterschiedlichen Facetten steht dem Hochsauerlandkreis bevor. Während sich der morgige Dienstag noch als weitgehend trockener Tag zeigt, bringt ein neues Tief am Mittwoch und Donnerstag immer wieder Regen und viel Wind mit.

Das Wetter auf dem Berg - Kahler Asten und Winterberg

Sieben Stunden zeigte sich die Sonne in den ersten zehn Oktobertagen am Kahlen Asten. Dazu kamen 70 Liter Regen vom Himmel. Zum Vergleich: Die zehn Tage zwischen dem 11. und 20. September brachten 115 Stunden Sonne und keinen Tropfen Regen. Unser Wetter hat sich also doch deutlich geändert und dieses wechselhafte Muster wird uns in den kommenden Tagen auch erhalten bleiben. Der beste Tag der Arbeitswoche ist mit einigem Abstand der Dienstag, welcher nur selten mal einen Schauer und hin und wieder auch noch Sonnenschein mit sich bringt.

Nach einer meist noch trockenen Nacht ziehen im Laufe des Mittwochvormittags aus Osten dichte Wolken auf und diese sorgen anschließend für länger anhaltenden Regen. Pausen macht dieser erst wieder im Laufe des Donnerstags, Auflockerungen sind aber auch dann selten. Insgesamt können zwischen 20 und 30 Liter Regen fallen. Zudem gelangen wir auf die windige Seite des Tiefs und so sind vor allem am Mittwochabend einige Böen mit Tempo 60 bis 70 zu erwarten. Bei Temperaturen, die auf den Höhen nur mit größter Mühe etwa 5°C erreichen können und zusammen mit dem Wind fühlt sich das Ganze tiefherbstlich an.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg:

70 Liter Regen auf dem Kahlen Asten, nur 26 in Medebach und 21 in Marsberg-Westheim. Dies ist die Folge des konstant wehenden Südwestwindes, welcher die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg insgesamt deutlich begünstigt hat.

Natürlich war das Wetter auch hier alles andere als golden und in diese Richtung wird es in den kommenden Tagen auch nicht gehen. Wer einen Herbstausflug geplant hat sollte diesen möglichst auf den heutigen Dienstag legen oder dann doch bis zum kommenden Wochenende warten. Meist trockenes Wetter und die ein oder anderen Auflockerungen treiben die Temperaturen heute auf etwas mehr als 10°C in die Höhe. In der Nacht zieht es sich dann wieder zu und am frühen Morgen beginnt es ungewöhnlicherweise vom Raum Marsberg her an zu regnen. Ein böiger Nord- bis Nordostwind drückt die Regenwolken an die Berge und quetscht sie hier regelrecht aus. So können die eigentlich trockensten Orte des Sauerlandes ausnahmsweise mal die nassesten werden. Bis an die 30 Liter können bis zum Donnerstag vom Himmel fallen. Dann macht der Regen aber auch mal Pausen, die Sonne wird man aber wohl nur selten zu Gesicht bekommen. Viel mehr als kühle 8 bis 10°C sind dann nicht drin.

Das Wetter für den Nordkreis - Brilon und Olsberg

Eine sogenannte Trogwetterlage bestimmt das Wetter in Mitteleuropa im Laufe dieser Woche. Am morgigen Mittwoch zieht dann ein Tief auf einer 5b-Zugbahn über uns hinweg. Genug der Fachbegriffe, die genannten Wetterlagen bringen uns bis zum Donnerstag insgesamt sehr herbstliches, kühles und in der Folge auch oft regnerisches Wetter.

So zeigt sich der heutige Dienstag auch auf der Briloner Hochfläche und im Ruhrtal als ein ruhiger Vertreter mit längeren Aufhellungen und bringt nur ganz selten mal einem Regenschauer. Trotz der freundlichen Momente sind nur selten mehr als 10 oder 11°C zu erwarten. In der kommenden Nacht ist es dann mit den Wolkenlücken vorbei und wie im Rest der Region kommt aus Nordosten recht kräftiger Regen auf. Dieser staut sich an den Willinger und Winterberger Bergen und ist gerade davor, also rund um Brilon und Olsberg am intensivsten. So sind auch hier rund 30 Liter Regen möglich, vielleicht sogar noch ein wenig mehr. Dazu wird es windiger mit einigen stürmischen Böen auf den Bergen. Erst im Laufe des Donnerstags macht der Niederschlag dann auch mal längere Pausen, die Wolken bleiben aber bei kaum veränderten Temperaturen meist dicht.

Trend:

Eine Wetterbesserung steht für das Wochenende an. Schon der Freitag bringt nur noch wenige Schauer, das Wochenende dann vermehrt längeren Sonnenschein. Tags etwas milder, nachts aber verbreitet Bodenfrost. Mehr unter www.wetter-sauerland.de