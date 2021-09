Wetter im HSK: Herbstwetter für mehr als einen Tag?

Hochsauerlandkreis. Wetterexperte Julian Pape erklärt, welche Auswirkungen die Hoch- und Tiefdruckgebiete diese Woche für den Hochsauerlandkreis haben.

Noch immer bleiben die Sauerländer Temperaturen auf einem eher spätsommerlichen Niveau. Ein Absturz in den Herbst findet auch in dieser Woche noch nicht statt. Nach einem freundlichen Dienstag muss aber zum Mittwoch häufiger mit Regenschauern gerechnet werden, die am Donnerstag wieder seltener werden.

Das Wetter auf dem Berg

Fünfmal hat die Temperatur auf dem Vater der Sauerländer Berge in diesem Monat bereits die 20 Grad-Marke überschritten und damit das Kriterium eines sogenannten warmen Tages erreicht. Zum Vergleich: Im August, der eigentlich rund drei Grad wärmer ist als der September, waren es lediglich vier Tage. Aktuell ist über den Hochlagen des Rothaargebirges weiterhin eine Luftmasse aktiv, die bei mehreren Stunden Sonnenschein durchaus in der Lage ist weiterhin spätsommerliche Temperaturen zu produzieren und dies schafft sie auch am Dienstag noch einmal.

So sind selbst in 800 Meter Höhe durchaus wieder bis zu 20 Grad möglich, in den etwas tiefer gelegenen Winterberger Ortsteilen kann es sogar noch 2 bis 3 Grad weiter nach oben gehen. Dazu scheint die Sonne bis zum Nachmittag häufig, zum frühen Abend zieht es sich dann im Westen zu und später können einige teils auch kräftige Schauer oder auch mal ein kurzes Gewitter fallen. Diese halten sich auch noch über weite Strecken des Mittwochs, welcher dementsprechend deutlich weniger Sonnenschein bringt und auch die Temperaturen gehen um einige Grad zurück. Für den Donnerstag steht dann aber wieder eine Wetterbesserung bevor, besonders in der zweiten Tageshälfte.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Das aktuelle Hochdruckgebiet, welches uns einen freundlichen Start in die neue Woche beschert hat, trägt den interessanten Namen „Isgard“. Ein Frauenname, denn Im Jahr 2021 tragen die Hochdruckgebiete weibliche Namen und die Tiefs männliche. Im kommenden Jahr ändert sich dieses wieder. Am Mittwoch beendet das Tief „Roland“ den kurzem freundlichen Abschnitt, der am Dienstag noch etwa acht Sonnenstunden und Temperaturen bis zu 24 Grad beschert und sorgt für einige Regenschauer und nur noch sporadische Sonnenmomente.

Auch die Temperaturen zeigen einen kleinen Abwärtstrend, können aber rund um Medebach, Marsberg und Hallenberg noch knapp über 20 Grad schaffen. In der zweiten Wochenhälfte baut sich ein Hochdruckgebiet über Skandinavien auf und dieses dehnt seinen Einfluss auch auf unsere Region aus. So bringt der Donnerstag im Tagesverlauf wieder mehr Sonnenschein und es bleibt weitgehend trocken.

Das Wetter für den Nordkreis

Der Start in den September kann rund um Brilon und Olsberg durchaus als eine Verlängerung des Sommers bezeichnet werden. So kletterten die Temperaturen an der Wetterstation in Olsberg bisher an zwölf der ersten 13 Tage des Monats auf 20 Grad und an zwei Tagen wurde sogar die Hochsommermarke von 25 Grad erreicht. Dieser Wert kann am Dienstag direkt im Ruhrtal vielleicht noch mal angegriffen werden, auf der Briloner Hochfläche bleiben wir knapp darunter und die Sonne zeigt sich häufiger bei nur einigen Quellwolken.

Erst zum späteren Nachmittag werden diese dichter und bei einbrechender Dunkelheit kann es einige Schauer oder auch mal ein kurzes Gewitter geben. Diese bleiben auch in der Nacht sowie über weite Teilen des Mittwochs aktiv. Zwischendurch zeigt sich die Sonne eher nur kurz und die Temperaturen gehen etwas zurück und erreichen meist Höchsttemperaturen von 20 Grad. Dies ist allerdings kein Beginn eines Absturz in den Herbst, denn die kühlen, fast schon frühwinterlichen Luftmassen bleiben in den kommenden Tagen bis zum Wochenende eher über Nordosteuropa.

Bei uns wird ab Donnerstag ein neues Hochdruckgebiet wichtig. Dieses schickt zwar langsam Luft aus nördlichen Richtungen zu uns, die aber vorerst noch verhältnismäßig warm ist, so dass der Donnerstag bei wieder mehr Sonnenschein erneut knapp 20 Grad bringt.

Der Wettertrend im Hochsauerlandkreis

Ruhiges Hochdruckwetter. Dies ist aktuell wohl die beste Zusammenfassung für die Verhältnisse am kommenden Wochenende, denn weite Teile Europas werden von Hochdruckgebieten erfasst und eines davon liegt auch über dem Sauerland und bringt einen Mix aus Sonne und Wolken, kaum Schauer und Temperaturen um 20 Grad. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

