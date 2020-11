Wetter im HSK: Kältester Morgen des Jahres mit -7,4 Grad

Nasskalt und wechselhaft geht es in den Dezember . Der morgige Dienstag bringt noch etwas Regen und Schneeregen in den Hochsauerlandkreis , ganz oben auch Schnee . Mittwoch und Donnerstag präsentieren sich dann deutlich ruhiger, bei frühwinterlichen Temperaturen zeigt sich die Sonne aber nur selten.

Das Wetter auf dem Berg - Winterberg und Kahler Asten:

Auf einmal ist es winterlich geworden! Nachdem der Großteil des Novembers sehr mild und vollkommen schneefrei verlief, brachte der letzte Tag des Monats mit frostigen Temperaturen einen Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit. Am gestrigen Abend verstärkte sich dann der Tiefdruckeinfluss und es setzte gefährlicher Eisregen sowie Schneefall ein. Dieses nasskalte Wetter setzt sich auch am heutigen Dienstag weiter fort. Dabei sind die Temperaturen aber etwas angestiegen, so dass der Schneefall zeitweise bis zum Kahlen Asten wieder in leichten Regen übergeht.

Im Laufe des Tages klingen die Niederschläge dann aber ab, Auflockerungen sind allerdings nur selten zu erwarten. In der kommenden Nacht und am Mittwoch ist es dann oft bewölkt, vor allem rund um die höchsten Lagen auch neblig-trüb. Dabei kann es hier und da noch ein wenig nieseln oder es fällt geringer Schneegriesel. Die Temperaturen schwanken in 800 m Höhe um die Marke von 0°C, so dass sich hier eine weiß angezuckerte Landschaft hält. Auf Ortslage von Winterberg liegen die Werte dagegen meist im frostfreien Bereich. Am Donnerstag insgesamt nur wenig Änderung. Meist bewölkt, Schnee oder Schneeregen fällt dabei kaum.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg:

Eiskalt begann die neue Woche rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg. Meist schwankten die Werte zwischen -7 und -9°C. So kalt ist es im gesamten Jahr 2020 überhaupt noch nicht gewesen. Erste dichtere Wolkenfelder im Laufe des gestrigen Nachmittags kündigten aber bereits wieder eine Wetteränderung an und diese hat uns am Abend mit Eisregen und Schneeregen auch ordentlich erwischt. Auf einigen Nebenstrecken kann sich die Glätte auch am heutigen Morgen noch halten. Die im Laufe der Nacht angestiegenen Temperaturen haben die Gefahr aber meist bereits wieder gebannt.

Der Dienstag selbst bringt uns daher bei Temperaturen von bis zu 4°C eher wieder spätherbstliches Wetter. Die Wolken hängen tief, hier und da kann es noch ein wenig nieseln oder leicht regnen. In der kommenden Nacht bleiben die Wolken meist dicht, kurzzeitig kann es dann aber doch mal auflockern und dann ist auf den nassen Straßen schnell wieder Glätte möglich. Am Tag dann meist ruhig mit ein wenig Sprühregen und Temperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt. Bei häufigerem Aufklaren kann es dann in der Nacht zu Donnerstag erneut zu Straßenglätte in Folge von leichtem Frost kommen. Tagsüber dann wolkig und oft trocken.

Das Wetter für den Nordkreis – Olsberg und Brilon:

Wie im Bereich der Medebacher Bucht so war der Montagmorgen auch an der Wetterstation in Olsberg der kälteste Morgen des gesamten Jahres. Ein Tiefstwert von -7,4°C deutet darauf hin, dass der Start ins Jahr 2020 ziemlich mild und ohne bedeutende Kältephase verlief. Auch für diese Woche war es mit Abstand der frischeste Tag, denn das Tief des gestrigen Abends hat uns deutlich mildere Luft gebracht und so startet der Dienstag meist mit leichten Plustemperaturen. Dazu hängen die Wolken tief und hier und da regnet es ein wenig.

In höheren Lagen ab 600 m Höhe mischen sich auch einige Schneeflocken in den Regen. Im Laufe des Nachmittags und am Abend wird es dann nur noch selten nass, meist handelt es sich noch um ein wenig Nieselregen, welcher aus der tiefhängenden Wolkendecke fällt. In der Nacht muss dann vereinzelt wieder mit Straßenglätte gerechnet werden. Der Mittwoch beginnt dann vielfach mit Nebel und Hochnebel, meist aber trocken. Tagsüber kann sich die Sonne mal kurz zeigen, auch sie treibt die Temperaturen aber nur auf maximal 4 oder 5°C in die Höhe. Die Nacht zu Donnerstag sorgt dann erneut für leichten Frost, tagsüber geht das Spiel aus Wolken, Niesel und etwas Schnee weiter.

Der Trend:

Es bleibt insgesamt recht kalt. Rund um den 2. Advent halten sich bei 0 bis 4°C viele Wolken, es fällt dazu ein wenig Regen oder auch etwas Schnee. Die Sonne zeigt sich nur sehr selten. Mehr unter www.wetter-sauerland.de