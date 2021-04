Wetter im Sauerland: In diesen Regionen wird es sonnig

Altkreis Brilon. Der April zeigt sich zur Wochenmitte im Altkreis Brilon von seiner angenehmeren Seite. Wo es warm wird und sich die Sonne blicken lässt.

Recht milde Wettertage liegen vor dem Sauerland. Der Dienstag und Mittwoch erreichen im Altkreis Brilon meist zwischen 10 und 15 Grad. Dazu sind nur einzelne Regenschauer unterwegs und zeitweise scheint die Sonne. Am Donnerstag wird es etwas kälter.

Das Wetter auf dem Berg

Zwei kurze Fakten zum bisherigen Aprilverlauf: 13 Schneetage auf dem Kahlen Asten wurden zuletzt im April 1994 überboten. Die bisherige Durchschnittstemperatur liegt nur wenig über 0 Grad und damit im Bereich des bisher kältesten Aprils aus dem Jahre 1970. Allerdings ist bis zum Monatsende noch mit einer Erwärmung zu rechnen, so dass dieser Rekord sicher nicht in Gefahr sein wird.

Dazu beitragen werden auch der Dienstag und der Mittwoch, denn an beiden Tagen erreicht das Thermometer auch rund um die höchsten Sauerländer Berge mal wieder bis zu 10 Grad, dazu zeigt sich die Sonne immer wieder mal. Die Gefahr von Regenschauern und sogar einzelnen Gewittern besteht vor allem am Nachmittag und am frühen Abend. In den Nächten fallen die Wolken dann meist wieder zusammen, da die Luft insgesamt aber recht feucht ist kann sich zum morgen oftmals Nebel bilden.

Voraussichtlich zum späten Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag dreht der Wind dann wieder auf nördliche Richtungen und für die zweite Wochenhälfte erreicht uns erneut kalte Skandinavienluft. Diese ist aber recht trocken, so dass sich die Sonne auch am Donnerstag häufig zeigt. Nach leichtem Frost am Morgen später maximal noch 6 bis 8 Grad.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit einer mittleren Temperatur von rund 3,5 Grad an der Wetterstation in Medebach liegt der bisherige April auch in den Tälern des östlichen Sauerlandes aktuell noch unter dem Normalwert vom Kahlen Asten. Dazu hat es an dieser Station bereits 11 Frosttage gegeben und lediglich der 1. April konnte noch als ein Frühlingstag bezeichnet werden. Anschließend prägten doch eher Schneeschauer das Bild am Medebacher, Hallenberger und Marsberger Himmel, so dass die Natur noch nicht richtig aus dem Winterschlaf erwacht ist.

Mit frostfreien Nächten, die uns bis zum Mittwoch noch begleiten werden und Tagestemperaturen, welche nun immerhin bis zur 15 Grad-Marke ansteigen können, wird sich das Grün nun aber wieder etwas mehr aus der Deckung wagen. Positiv beim Fortschritt der Natur sind auch einige Regenschauer oder sogar mal ein Gewitter, dass sich aus den Quellwolken am Nachmittag bilden kann. Allerdings wird dies kein flächendeckender Niederschlag sein.

In der Nacht zu Donnerstag ziehen dann aus Norden wieder kältere Luftmassen auf und die zweite Wochenhälfte beginnt oftmals wieder mit leichtem Frost Es wird aber kaum Niederschlag dabei sein, die Wolken lockern am Tag häufiger auf und die Temperaturen erreichen noch knapp über 10 Grad.

Das Wetter für den Nordkreis

Eine stabile Wetterlage mit einem Hochdruckgebiet genau über Mitteleuropa, so wie es in den vergangenen Frühjahren üblich war, hat sich diesmal bisher erst für vier Tage eingestellt. Die letzten drei Märztage und der 1. April brachten vielfach Temperaturen von deutlich über 20 Grad. Seit dem Osterfest ist es mit diesen Werten aber vorbei, seitdem prägten meist Nordwinde das Wetter zwischen Olsberg und Brilon.

Die erste Hälfte dieser Woche wird nun immerhin recht nahe an den Gründonnerstag als bisher wärmsten Tag des Monats herankommen, ihn allerdings nicht erreichen. So schaffen wir an den Nachmittagen etwa 14 Grad auf der Briloner Hochfläche und vielleicht bis zu 16 Grad im Ruhrtal. Dazu wechseln sich Sonnenschein und Wolkenfelder miteinander ab, immer zum Nachmittag werden die Quellwolken etwas dichter und es kann auch mal ein Regenschauer geben. In der Nacht zum Mittwoch lockern die Wolken dann wieder auf, zum Morgen kondensiert die Feuchtigkeit in Form von einigen Nebel- oder Hochnebelfeldern.

Die kurze Phase mit etwas milderen Winden aus dem Bereich Südost ist dann aber am Mittwochabend schon wieder vorbei, denn der Wind dreht auf nördliche Richtungen und uns erreicht ein neuer Schwall Kaltluft aus dem hohen Norden. Dieser Luftmassenwechsel führt dann zu einem leicht frostigen Start in den Donnerstag, die trockene Luft sorgt aber weiterhin für 6 - 8 Sonnenstunden und Schauer sind eher die Ausnahme.

Trend

Eine insgesamt weiterhin nördliche Luftströmung macht es dem Frühling auch rund um das kommende Wochenende eher schwer. So muss in den Nächten weiterhin mit leichtem Frost gerechnet werden, tagsüber werden Höchstwerte zwischen 8 und 13 Grad erreicht. Schauer fallen dabei aber kaum, die Sonne zeigt sich häufig. Mehr unterwww.wetter-sauerland.de