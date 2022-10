Wetter in Brilon und Winterberg: So golden ist der Oktober

Hochsauerland. Das Wetter in Brilon, Winterberg und dem restlichen Hochsauerland zeigt sich zuletzt von der sonnigen Seite. So lange bleibt der goldene Oktober.

In den kommenden Tagen überwiegt im Wesentlichen ruhiges und teils auch sonniges Oktoberwetter im Hochsauerland. Eine Delle in Form einer kleinen Front mit Wolken und etwas Regen ergibt sich allerdings für den Samstag. Zum Start in die neue Woche steigen die anfangs kühlen Temperaturen dann deutlicher an.

Das Wetter auf dem Berg

Blickt man auf den Wochenstart in Sachen Wetter zurück, so entwickelte sich doch nicht alles so in die Richtung wie dies zuvor im Allgemeinen von den Wettermodellen prognostiziert wurde. Der Feiertag am Montag zeigte sich noch recht passend mit einem Mix aus Sonne und Wolken und langsam ansteigenden Temperaturen. Am Dienstag setzte sich die Sonne dann deutlich schneller durch als gedacht und die Werte kletterten rund um Winterberg auf immerhin 16 Grad. Am Mittwoch dagegen waren die Wolken anfangs doch kompakter als gedacht, so dass die eigentlich früher vorhergesagten Temperaturen bis zum frühen Nachmittag doch deutlich hinter den Werten vom Dienstag zurückblieben. Die Prognose für die kommenden Tage sieht einen weitgehend freundlichen Freitag, an dem sich nur lockere Wolkenfelder vor die Sonne schieben können. In der Nacht zu Samstag und am Samstag selber ist es dann stärker bewölkt, vor allem vormittags fällt ab und an etwas Regen. Die Temperaturen erreichen auf den Höhen kaum noch 10 Grad. In der Nacht zu Sonntag lockert es häufiger auf es bildet sich teilweise Nebel, der am Tag vor allem auf den Höhen wieder verschwindet und einen freundlichen Sonntag hinterlässt.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Die noch in den letzten Septembertagen und auch zum Start in den Oktober bestehenden Tiefdruckgebiete haben sich mittlerweile etwas zurückgezogen und kräftigen Hochs auf der Wetterkarte Platz gemacht. Diese haben auch in den vergangenen Tagen bereits für einige sonnige Oktoberstunden gesorgt. Besonders am Dienstag kletterten die Temperaturen dabei fast bis auf T-Shirt-Niveau in die Höhe. Schaut man sich die kommenden Tage im Gesamten an, so gibt es dabei weiterhin nicht viel zu meckern. Besonders der Freitag ist erneut ein freundlicher Tag, wenn sich die Nebelfelder in der Medebacher Bucht und auch im Raum Marsberg aufgelöst haben. Die Temperaturen liegen mit Nachmittagswerten um 15 Grad in etwa in dem Bereich, der um diese Jahreszeit erwartet werden kann. Ein auffrischender Wind sorgt in der Nacht zu Samstag und auch am Samstagvormittag für dichtere Wolken und auch etwas Regen. Schnell ist die Wetterfront aber durchgezogen und dann zeigt sich zum Nachmittag auch wieder die Sonne. Mit Temperaturen um 12 Grad ist es vorübergehend deutlich kühler. Zum Sonntag nach frischer Nacht etwas wärmer und einige Sonnenstunden mehr.

Das Wetter für den Nordkreis

Schaut man sich den bisherigen Verlauf des Oktobers an und fügt die Aussichten für die kommenden Tage bis etwa zur Monatsmitte hinzu, so ergibt sich ein durchaus normales und gemischtes Bild. Nach einigen Regenfällen zum Monatsanfang konnten sich mittlerweile Hochdruckgebiete durchsetzen, die die Sonnenscheinbilanz deutlicher in die Höhe treiben. Noch immer ist übrigens möglich, dass das Jahr 2022 das sonnenscheinreichste in der deutschen Wetterstatistik werden kann. Dazu müssten sich die herbstlichen und frühwinterlichen Hochdruckgebiete aber noch richtig ins Zeug legen. Am Freitag schaffen sie zumindest einige weitere Stunden für die Statistik, denn wenn sich der Nebel aufgelöst hat, ist es überwiegend sonnig bei nur wenigen Wolkenfeldern. Der Samstag hingegen ist ein insgesamt doch eher trüber Tag, besonders am Vormittag muss auch mit dem einen oder anderen Liter Regen auf jeden Quadratmeter gerechnet werden. Mit abflauendem Wind am Nachmittag lockern die Wolken dann aber hin und wieder auf und es ist auch meist trocken. In der Nacht zu Sonntag frische Temperaturen, örtlich kann es sogar bis zum Gefrierpunkt abkühlen. Aufgrund des feuchten Samstags bildet sich Nebel, der sich im Laufe des Vormittags aber gerade im nördlichen Sauerland recht gut auflösen sollte und einem netten Tag Platz macht.

Trend: Mal mehr, mal weniger Wolken aber meist trocken: So sehen die derzeitigen Aussichten für die erste Wochenhälfte aus. Die Temperaturen sind mit Höchstwerten von teilweise über 15 Grad durchaus im milden Bereich. In der zweiten Wochenhälfte allmählich unbeständiger mit ersten Regenfällen.

