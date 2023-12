Der anhaltende Regen hatte im Stadtgebiet Medebach zahlreiche Bäche stark anschwellen lassen. Viele Häuser, Gärten und Straßen in Ufernähe waren überschwemmt, teilweise musste der Strom abgestellt werden. Dass so viel Regen fällt, ist selten in der eher trockeneren „Medebacher Bucht. Verantwortlich dafür war ein Wetter-Phänomen.