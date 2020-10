Zumindest in Teilen des Sauerlandes hat es zuletzt kräftig geregnet und die Wetterlage bleibt auch rund um das Wochenende unbeständig. Bei tiefherbstlichen Temperaturen kann sich aber hin und wieder auch mal die Sonne im Hochsauerlandkreis zeigen – vor allem nachts wird es ab Sonntag und vermutlich in den Tagen darauf frostig.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dann kann es glatt werden – untrügliches Zeichen dafür, dass der Wechsel von Sommerreifen auf Winterreifen erfolgen sollte.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Besonders rund um den Kahlen Asten hat es in den vergangenen Tagen kräftig geregnet, rund 50 Liter sind hier in diesem Monat bereits gefallen und damit mehr als im kompletten September. Auch rund um Winterberg ist der Wert des Vormonats mit bisher rund 35 Litern bereits erreicht. Die kräftigsten Niederschlagsgebiete sind vorerst abgezogen und am Freitag erleben wir auch mal einige trockene Stunden mit kurzen freundlichen Aufhellungen.

Einzelne Schauer sind bei Temperaturen um 10 Grad aber möglich. Am Samstag startet das Wochenende dann mit einer frischen Nordwestströmung und neuen Schauern. Dazu wird es spürbar kühler, so dass auf dem Kahlen Asten kaum mehr als rund 5 Grad gemessen werden. In der Nacht zu Sonntag klart es zumindest kurzzeitig auf und dann gibt es verbreitet leichten Bodenfrost, schnell bildet sich in der feuchten Luft aber Nebel. Dieser wiederum muss sich am Sonntag erst einmal auflösen, dann allerdings sind auch einige freundliche und trockene Momente möglich. Die Temperaturen bewegen sich allerdings weiterhin im tiefherbstlichen Bereich und schaffen meist nicht mehr als 5 bis 7 Grad. Am Montag ändert sich voraussichtlich nur wenig.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Im nordöstlichen Sauerland liegt man bei Südwestwind im Regenschatten, dem sogenannten Lee. Soviel sagt die Physik und diese hatte in den vergangenen Tagen absolut Recht Während es am Kahlen Asten rund 50 Liter Niederschlag gab, waren es in Medebach noch rund 20 Liter und in Marsberg-Westheim nicht einmal 10. Der Freitag wird nun allgemein ein etwas trockenerer Tag, nur selten zieht noch der ein oder andere kurze Schauer durch.

Dazu sind die Temperaturen recht mild und erreichen meist Werte zwischen 12 und 14 Grad. Zum Wochenende wird die 10-Grad-Marke dann nur noch mit einiger Mühe erreicht, denn eine Winddrehung auf Nordwest führt frische Luft von der Nordsee heran. Diese wiederum hat wieder einige Schauer mehr im Gepäck, welche den gesamten Tag über auftreten können. Zudem legt der Wind im Vergleich zu Freitag wieder spürbar zu. In der Nacht zu Sonntag sind dann zumindest kurze sternenklare Phasen möglich und anschließend können die Temperaturen bis nahe zum Gefrierpunkt sinken. Der Tag selbst bleibt dann über längere Zeit trocken und auch die Sonne kann sich mal blicken lassen, dabei allerdings weiterhin kühl. Am Montag voraussichtlich nur wenig Änderung des insgesamt kühlen Oktoberwetters.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Ähnlich wie rund um Marsberg hat es auch auf der Briloner Hochfläche und das Ruhrtal entlang unterhalb von Olsberg bis zum gestrigen Donnerstag trotz der Tiefdruckwetterlage eher wenig geregnet. So kamen an den Wetterstationen in Brilon und in Olsberg bisher erst 12 bzw. 13 Liter Regen zusammen. Nachdem uns in der Nacht auf Freitag nun die Kaltfront von Tief „DORIS“ überquert, zeigt sich der Himmel am Freitag mit insgesamt mehr Struktur, d.h. die Wolken bekommen auch mal die ein oder andere Lücke und nur selten kann es noch einen Schauer geben.

Am Samstag lebt dann die Niederschlagstätigkeit aber wieder etwas auf, Schauer fallen also häufiger und können bei kühleren Temperaturen von nur noch knapp 10 Grad auch kräftig sein. Zusammen mit einem böigen Wind aus nordwestlichen Richtungen ist der allgemeine Wettereindruck sehr herbstlich. Zum Sonntag beruhigt sich die Lage dann ein wenig, neben Nebelfeldern kann sich hin und wieder auch mal die Sonne zeigen und nur selten wird es noch nass. Nach örtlichem Bodenfrost am Morgen bleibt es am Tag ziemlich frisch, nur im Ruhrtal wird die 10-Grad-Marke erreicht. Am Montag geht es im Grunde so weiter. Viele Wolken und etwas Sonnenschein wechseln sich bei kühlen Herbsttemperaturen ab. Regenschauer sind eher wenige unterwegs.

Der Trend: Es bleibt sehr herbstlich. Am Tag sind kaum mehr als 10°C zu erwarten, nachts kann es immer häufiger Bodenfrost geben. So ist auch die erste Reifglätte möglich und der Reifenwechsel sollte nicht mehr allzu lange geschoben werden.