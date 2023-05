Wetterprognose fürs Sauerland: Mai wird riesige Enttäuschung

Hochsauerland. Bislang gibt es keinen echten Frühlingsdurchbruch im Hochsauerland– und es bleibt wechselhaft. Die Wetterprognose fällt nicht allzu gut aus.

Wolkenreiches Maiwetter erwartet uns rund um die Mitte dieser Woche. Dabei zeigen sich sowohl der Dienstag wie auch der Mittwoch mit nur wenig Sonne, besonders am Dienstagnachmittag regnet es auch länger. Zum Donnerstag besteht im Hochsauerland die Hoffnung auf einige freundliche Phasen und nur einzelne Schauer. Erst ab dem kommenden Wochenende besteht die Chance, dass der Luftdruck über Mitteleuropa insgesamt steigt und die Phasen mit Tiefdruckeinfluss kürzer werden. Eine durchweg beständige Hochdruckphase ist aber derzeit noch nicht abzusehen. Deutlich mehr Sonnenschein und viele warme Tage am Stück sind derzeit noch nicht abzusehen.

Das Wetter auf dem Berg

Mit 38 Stunden Sonnenschein, 14 Liter Regen und einer mittleren Temperatur von 8,5 Grad waren die ersten Maitage rund um den Kahlen Asten weitgehend so wie man es für diese Jahreszeit erwarten würde. Der Regen, der immer mal wieder fällt, hält den Wasserhaushalt gut gefüllt und zusammen mit den milden Nächten sind nun auch die Laubbäume in den höchsten Lagen ausgetrieben. In dieser zweiten Maiwoche bekommt die Natur weiteren Wassernachschub. So dehnen sich immer wieder Tiefdruckgebiete aus Frankreich und den Benelux-Ländern in unsere Richtung aus. Sie kommen bis zur Mitte der Woche aber nur etwa bis zur Mitte Deutschlands voran, können daher aber gerade bei uns für kräftigeren Regen sorgen. So zeigt sich der Dienstag durchweg wolkenreich und bereits am Vormittag ist zeitweise Regen möglich. Nach kurzer Pause erreicht uns am Nachmittag und Abend ein größeres Regengebiet, welches bis in die Nacht für einiges an Niederschlag sorgen wird. Der Mittwoch beginnt so mit vielen Wolken und teils auch mit Regen, später lockert es auch mal auf und die Sonne zeigt sich. Am Donnerstag dann ein Mix aus Sonne und Wolken, Schauer fallen wieder am Nachmittag.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

20 Liter Regen sind in den ersten Maitagen bis zum Sonntag bereits an der Sekundarschule in Medebach gefallen. Damit ist der Ort in diesem Monat einer der bisher niederschlagsreichsten. Schon in Hallenberg, nur wenige Kilometer entfernt, war es mit 7 Liter deutlich trockener. Diese großen Unterschiede sind für das Sommerhalbjahr normal, da die Niederschläge meist in Form von Schauern und Gewittern fallen, welche sehr ungleichmäßig verteilt sein können. Am Dienstag erreicht uns dann aber zum Nachmittag ein kompakteres Regengebiet, welches den klassischen Landregen bringt. Dabei sind durchaus zwischen 10 und 15 Liter pro Quadratmeter möglich. Auch in der Nacht zu Mittwoch regnet es zunächst weiter, erst am Morgen ist allmählich mit einer Wetterberuhigung zu rechnen. Einzelne Schauer ziehen auch dann noch über die Medebacher Bucht hinweg, erst am Nachmittag ist es dann oft auch trocken. Die Temperaturen schwanken dazu um 15 Grad. Etwas wärmer wird dann wohl der Donnerstag und die Sonne setzt sich zeitweise gegen die Wolkenfelder durch. Dabei können sich aus den Quellwolken zum Nachmittag wieder einzelne Schauer oder auch mal ein kurzes Gewitter entwickeln.

Das Wetter für den Nordkreis

Die Maimonate zeigten sich in den vergangenen drei Jahren rund um das Ruhrtal und die Briloner Hochfläche sehr wechselhaft. So war 2020 ein sonniger Monat mit allerdings vielen kalten Nächten, im Folgefahr blieb es oft trüb und teils auch regnerisch. Zudem war es deutlich kühler wie im langjährigen Mittel. Das vergangene Jahr glänzte dagegen mit vielen warmen Tagen von mehr als 20 Grad. 2023 schickt sich bisher an eher in die wechselhafte und regenreiche Richtung bewegen zu wollen. So dominiert in dieser Woche eindeutig der Tiefdruckeinfluss und die Sonne ist im Nachteil. Der wolkenreichste Tag ist dabei wohl der Dienstag, welcher schon am Morgen einige Schauer bringen kann. Anschließend ergeben sich auch längere trockene Phasen. Das dicke Ende des Tages kommt aber noch und dieses bringt uns zum Nachmittag ein Regengebiet, welches teils länger andauernde Niederschläge im Gepäck hat. Diese halten bis in die Nacht zu Mittwoch an und auch der Tag selbst beginnt eher mit dichten Wolken und teils auch mit einigen Regenschauern. Zum Mittag und vor allem am Nachmittag dann wieder überwiegend trocken und auch einige Sonnenstunden möglich. Die Temperaturen steigen bis auf etwa 15 Grad an. Zum Donnerstag wird es etwas wärmer und auch die Sonne spielt zeitweise mit.

Trend: Wer auf ein stabiles Frühlingshoch hofft wird bis mindestens zur Monatsmitte enttäuscht werden. Freitag und Samstag sorgen aber zumindest für einige freundliche Phasen, allerdings auch für Regenschauer. Zum Ausklang des Wochenendes wieder häufiger Regen und eher kühler.

