Wetterumschwung im Sauerland: Es kann über 20 Grad werden

Hochsauerland. Der Frühling kommt mit sommerlichen Temperaturen in den HSK. Nach wechselhaftem Wetter kommt noch einmal eine Kältephase, dann geht es bergauf.

Gar nicht mal so übel wird dieses Wochenende im Hochsauerland werden. Nachdem der Freitag noch mit vielen Wolken und einigen Regentropfen beginnt, lockern die Wolken im Tagesverlauf auch mal auf und die Sonne bekommt ihre Chance. Am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab und an den Nachmittagen nur einzelne Schauer. Allerdings besteht eine begründete Hoffnung darauf, dass sich die Großwetterlage ab Mitte der kommenden Woche tatsächlich etwas mehr in Richtung Frühsommer bewegt. Ein Hoch verstärkt sich und hält neue Tiefdruckgebiete häufiger und länger von uns fern. Rund 20 Grad oder etwas mehr können dann häufiger erreicht werden. Sicher ist diese Entwicklung aber noch nicht.

Das Wetter auf dem Berg

Von Montag bis zum Donnerstag zeigte sich die Sonne am Kahlen Asten nur rund zwei Stunden lang. Sehr wenig für eine Maiwoche, denn grundsätzlich wären in diesem Zeitraum mehr als 50 Stunden Sonnenschein möglich gewesen. Grund für die Sonnenarmut ist natürlich der dauerhafte Tiefdruckeinfluss gegen den die Hochs kaum ankommen. Während bei uns die Niederschläge aber in einem normalen Rahmen bleiben, hat es rund um die Alpen zuletzt heftige Regen-, und in den Hochlagen auch Schneefälle gegeben. Teils gab es auch Überflutungen und Murenabgänge. So weit wird es bei uns nicht kommen, denn das Regengebiet vom Donnerstagnachmittag macht sich am Freitagmorgen lediglich noch durch dichte Wolkenfelder und weniger durch Regen bemerkbar. Im Tagesverlauf, voraussichtlich ab den Mittagsstunden, setzt sich die Sonne immer besser durch und Schauer fallen nur noch vereinzelt. Mit der Sonne lockern die Wolken dann immer mehr auf und die Temperaturen können rund um Winterberg auf etwa 15 Grad ansteigen. Das Wochenende darf man dann für Aktivitäten im Freien nutzen, denn an den Nachmittagen besteht zwar eine Schauergefahr, die freundlichen Phasen überwiegen aber.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Auch wenn wir die vergangenen Tage als ungemütlich und nicht wirklich frühlingshaft in Erinnerung haben. Aufgrund der vergleichsweise milden Nächte mit Temperaturen von rund 10 Grad oder sogar mehr waren die Durchschnittstemperaturen sogar etwas höher als um diese Jahreszeit eigentlich zu erwarten wäre. Und auch rund um das Wochenende werden wir in den Nächten weit weg von frostigen Temperaturen bleiben. Die Eisheiligen, welche bis zum Montag gehen, fallen daher dieses Jahr aus. Folgt man dieser Regel können nun also auch die letzten kälteempfindlichen Pflanzen ins Freie. Allerdings sollte man sich hier nicht blind drauf verlassen und auch die Wetterberichte der Zeit danach genau verfolgen. Das Wochenende selbst kann man mit etwas aufmerksamem Blick zum Himmel durchaus im Freien verbringen. In den längeren freundlichen Phasen, welche insgesamt zwischen sieben und neun Stunden Sonne pro Tag bringen, können die Temperaturen in den Flusstälern bis auf rund 20 Grad ansteigen. Zum Start in die neue Woche ist aus heutiger Sicht wieder mit einer allmählichen Wetterverschlechterung zu rechnen und auch die Temperaturen sinken.

Das Wetter für den Nordkreis

Am Mittwoch ist an unserer Wetterstation in Brilon die Marke von 400 mm Jahresniederschlag überschritten worden. Damit sind hier also auf jeden Monat gerechnet knapp 100 Liter Regen und Schnee gefallen. Besonders die ausgiebigen Niederschläge seit Anfang März haben der Natur einen reichhaltigen Wasserhaushalt beschert. Dieser wird sich in näherer Zukunft auch noch nicht leeren, denn wir bleiben vorerst in einer unbeständigen Wetterlage. So beginnt der Freitag mit einigen Niederschlägen, die allerdings im Vergleich zu den Vortagen schon deutlich nachgelassen haben. Die Temperaturen können im Laufe der Nachmittagsstunden wieder auf rund 15 bis 18 Grad ansteigen. Schauer fallen dann nur noch sehr vereinzelt mal. Das Wochenende wird aus aktueller Sicht einen durchaus freundlichen Mix aus Sonnenschein, Wolkenfeldern und einigen Nachmittagsschauern bringen. Ganz vereinzelt kann sich auch mal ein Gewitter bilden, einige von uns werden aber auch trocken durch die Tage kommen. Sollte sich die Sonne mal für einige Stunden am Stück durchsetzen können sind rund 20 Grad möglich. Voraussichtlich in der Nacht zu Montag erreicht uns dann aus Norden ein weiteres Tiefdruckgebiet, welches eine wieder kühlere und insgesamt sehr unbeständige erste Wochenhälfte einläutet.

Trend: Bis mindestens zur Mitte der nächsten Woche müssen wir noch die Zähne zusammenbeißen. Die Temperaturen gehen nochmals auf Tauchstation und erreichen meist nur noch zwischen 8 und 14 Grad. Zum folgenden Wochenende deutet sich dann aber eine spürbare Wetterbesserung an.

