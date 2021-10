Wie eine rabiate Leistungsgesellschaft unser Leben vergiftet

Hochsauerlandkreis. Corona hat unser Leben entschleunigt. Nun zieht das Tempo wieder an – mit Folgen, fürchtet Pfarrer Uwe Steinmann aus Medebach in unserer Kolumne.

Höher, weiter, schneller! Wir leben in einer Welt, in der Leistung zählt, Erfolge gefeiert, Niederlagen beklagt werden. Erst Corona hat uns ausgebremst und gezeigt, dass es auch anders geht – wenn es muss. Nach dem in greifbare Nähe gekommenen Ende der Pandemie, wird das Tempo wieder angezogen und alles so weitergehen wie bisher, fürchte ich!

Für Pflegekräfte und Personal im Gesundheitswesen hat es ohnehin keine Pause gegeben. Da kann nur gehofft werden, dass Entlastung für diese Menschen kommt.

Wer fällt vom Tellerrand der Leistungsgesellschaft?

Aber nicht nur für sie! Wenn wir in diesem Tempo und mit der Erwartung ungebremsten Wachstums weitermachen, werden wir uns zugrunde richten – klimamäßig, menschlich – sozial! Deutliche Zeichen für den Verfall können wir jetzt schon sehen: Menschengemachte Naturkatastrophen, zunehmende Gewaltbereitschaft und Respektlosigkeit, psychische Störungen schon bei Kindern. Denn wer nicht mitkommt, zu schwach, zu unbegabt, zu chancenlos ist, fällt vom Tellerrand der Leistungsgesellschaft. Da kann dann oft nur noch der Sozialstaat (der auch nicht mehr der ist, der er mal in Deutschland war) oder die Kirche helfen.

Das Leistungsprinzip hat auch lange in der Kirche gegolten: Wenn du einen gnädigen Gott und damit eine Eintrittskarte in den Himmel haben willst, musst du gute Werke verrichten, der Kirche Geld geben, zu den Gottesdiensten und Messen erscheinen und immer brav der Obrigkeit in Kirche und Staat Gehorsam leisten.

Bis ein kleiner, unscheinbarer Mönch kam, der sich diesem Denken und Machtapparat entgegengestemmt hat. Nicht die Leistung und meine Verdienste machen mich zum Menschen und lassen mich vor Gott bestehen, sondern die Öffnung des Herzens zu Gott im Glauben und die Menschlichkeit im Miteinander. Diese Erkenntnis Martin Luthers feiert die Evangelische Kirche bis heute jedes Jahr am Reformationstag – sofern er nicht vielerorts durch Halloween verdrängt ist.

Kein schlechtes Gewissen haben, wenn meine Kräfte nicht reichen

Lässt sich dies Prinzip nicht auch auf die Gesellschaft übertragen? Jeder Mensch darf im Umgang mit sich und andern Menschen Barmherzigkeit walten lassen: Im Rahmen meiner Möglichkeiten und Fähigkeiten zum Gelingen beitragen, meine Arbeit treu verrichten, ohne mich aber unter Leistungs- und Erfolgsdruck setzen zu lassen. Kein schlechtes Gewissen haben, wenn meine Kräfte nicht reichen und ich eine Pause brauche. Mein Wert als Mensch wird nicht durch meine Leistung und Erfolge bestimmt, sondern durch die unantastbare Würde, die ich mir und andern Menschen zugestehe.

Christen glauben, dass jeder Mensch von Gott mit besonderen Gaben ausgestattet ist, die sich wie die Glieder am Körper im Zusammenspiel ergänzen, wobei auch das geringste und kleinste seinen unverwechselbaren Wert hat. Daraus erwächst die Achtung auch vor dem Kleinen und Schwachen. Und wer der Gemeinschaft seine Begabungen vorenthält, weil er oder sie sich für unbedeutend hält, beraubt der Gemeinschaft ihrer Lebendigkeit (Diversität).

Eine Art weltlicher Luther als Lösung?

Vielleicht brauchen wir für unser Gemeinschaftswesen eine Art weltlichen Luther, der die Reform unserer Werte einleitet. Vielleicht brauchen wir aber auch nur die Rückbesinnung (Reformatio) auf jene christlichen Werte, die unser Land und unsere Kultur über Jahrhunderte geprägt haben. Darin liegt eine große Chance zu einem friedlichen Miteinander, zur Entschleunigung unseres Alltags und zur Bewahrung der Schöpfung.

Pfarrer Uwe J. Steinmann,

Evangelischen Kirchengemeinde Medebach

