Wie hat Corona unser Leben im Altkreis Brilon verändert?

Altkreis Brilon. Wie hat die Pandemie unser Leben und den Alltag verändert? Machen Sie mit beim Corona-Check für den Altkreis Brilon unter www.wp.de/Corona-Check.

Seit einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie unser Leben. In Brilon, Olsberg und in Marsberg ist die Zahl der Infizierten derzeit hoch. In Hallenberg und Winterberg gibt es wenig Fälle. In Medebach derzeit sogar überhaupt keinen. Doch die Entwicklung der Fallzahlen kann sich auch im Hochsauerlandkreis schnell drehen. Vor wenigen Wochen hatte Brilon lange Zeit nur wenig Infizierte und Sundern war ein Corona-Hotspot im HSK. Heute ist es umgekehrt.

Wie hoch sind die aktuellen Fallzahlen in meiner Stadt? Wie entwickelt sich die 7-Tages-Inzidenz? Wann können wieder Gaststätten öffnen? Kaum ein Lebensbereich, der nicht betroffen ist: Arbeit, Schule, Sport, Freizeit – das Coronavirus und die Pandemie ist Alltag und fast allgegenwärtig – für Jeden von uns.

Online-Umfrage unter wp.de/corona-check

Zugleich aber wissen wir, dass die Corona-Krise viel mehr ist als Daten Hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal, jede Maßnahme hat unmittelbare Auswirkungen auf Menschen. Wir erfahren hautnah, was Kontaktverbote in Familien und Freundeskreisen bedeuten und ahnen, wie tiefgreifend die Schließung von Geschäften, Restaurants, Fitnesscentern oder Kulturstätten unsere Innenstädte verändern wird.

Deshalb möchten wir von Ihnen im großen Corona-Check wissen: Wie hat die Pandemie Ihr Leben und Ihren Alltag verändert? Wir haben einen Fragebogen entwickelt, mit dessen Hilfe wir das Stimmungsbild in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Hallenberg und Medebach abbilden möchten.

Nutzen Sie die Online Umfrage unter wp.de/corona-check, um am Stimmungsbild für Ihre Stadt mitzuwirken. Die Umfrage dauert maximal fünf Minuten.

Weitergehende Recherchen

Die Antworten sind Grundlagen für weitergehende Recherchen: Was könnte sich in der Stadt ändern? Wie kann man den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie wieder stärken? Die Redaktion möchte wissen, wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Pandemie erleben. Welche direkten Auswirkungen hat das Virus auf Ihr Leben? Auf Ihre Familie? Auf Ihre berufliche Situation? Natürlich wollen wir auch wissen, wie zufrieden Sie mit dem Krisenmanagement der Behörden sind. Und was Sie von der aktuellen Impfkampagne erwarten.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir zehn Genussboxen.

Die Ergebnisse des Corona-Checks mit Hintergrundberichten und Analysen veröffentlichen wir Online, in der Tageszeitung und im Epaper.