Wie Jazzmusik-Star James Morrison das Sauerland verzaubert

Brilon. Wow! Das Publikum im ausverkauften Briloner Autohaus Witteler war hin und weg! Mit Jazz-Superstar James Morrison endete der „Sauerland-Herbst“.

Blech trifft Blech. Musikalische A-Klasse unter ganz viel S-Klasse. Wo die Sterne auf hochglanzpolierten Motorhauben blinken, schickt der Super-Star der Jazz-Szene atemberaubende Töne ins Firmament des „Sauerland-Herbstes“. Es ist eines der ersten Konzerte, die im Vorfeld ausverkauft waren. Und das 24. Blechbläserfestival hätte am Samstag im Mercedes-Autohaus Witteler vor 474 Zuhörenden keinen würdigeren Abschluss finden können als einen Abend mit dem australischen Ausnahme-Trompeter und Multi-Instrumentalisten James Morrison. Nicht nur in seiner Heimat gilt der 58-Jährige als Superstar. Auch dem mitunter von weither angereisten Publikum entlockt er in Brilon mit seinem Ensemble (Bass, Gitarre, Drums) in mehr als zwei Stunden so manches begeisterte „Ah!“, „Oh!“ und „Wow!“

James Morrison Konzert 2023 in Brilon Foto: WP

Morrison ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Fast blendet der Zuhörer aus, dass er eben nicht am prasselnden Kaminfeuer sitzt, wo ihm ein legendärer Musiker Songs vorspielt und Anekdoten zum Besten gibt. Er unterhält mit Worten und mit Tönen, die gleichermaßen gefällig über seine Lippen kommen. Das Mundstück von Flügelhorn, Posaune oder Trompete ist eigentlich verlängertes Mundwerk, das er so selbstverständlich im Ansatz nutzt, als wäre es angeboren. Damit kann er flüstern, nuscheln, rufen, schreien, laut sein oder ganz klar und deutlich artikulieren. Wenn Morrison spielt, ist es, als würde das Instrument sprechen. Und wenn es zweistimmig wird, spielt und singt er zugleich.

Mit Wortwitz und Charme

Die Songs moderiert der eloquente und bescheidene Star mit viel Wortwitz, Charme und Augenzwinkern. Dass Duke Ellingtons „Take the A Train“ aus finanziellen Engpässen und auf Produktionsdruck eines Radiosenders entstanden ist und eigentlich ein zerknülltes Blatt Papier mit einer Wegbeschreibung war. Dass Morrison seinen auf Tournee verloren gegangenen Schalldämpfer in einem Baumarkt gegen einen Pömpel (Abfluss-Saugglocke) eintauschen wollte (aber bitte ohne den Holzstiel) und des Hauses verwiesen wurde. Oder wie er überhaupt zur Musik gekommen ist: „Mit acht Jahren stand ich das erste Mal auf der Bühne. Und die Klavierbegleiterin sagte: „Egal, auch wenn Du Dich verspielst: Don’t stop! Erst wenn Du aufhörst, wird man merken, dass etwas nicht stimmt. Und ich dachte. Wow, was für ein Platz. Du machst Fehler, du ignorierst sie, und man applaudiert Dir – dort will ich hin.“ Angeblich spielt Morrison damals fehlerfrei – bis er den Posaunenzug komplett aus dem Rohr zieht und nur noch einen Ton erzeugen kann. Aber er macht weiter.

James Morrison Konzert 2023 in Brilon. Foto: Thomas Winterberg / WP

Eigenes Instrument für Morrison gebaut

Der Mann, dem ein Österreichischer Instrumentenbauer ein eigenes Flügelhorn auf den Leib geschneidert hat, und seine dreiköpfige Begleitband verstehen sich in Brilon auf Zuruf oder sogar blind. Die Vier sind Routiniers durch und durch. Und trotzdem bietet jeder Song dem einzelnen Musiker Spiel- und Interpretationsraum für Improvisationen und für seine künstlerische Klasse. Aber keiner verlässt den Weg und im Mittelpunkt bleiben stets die leadführende Posaune, das Kornett oder das Flügelhorn mit dem daran scheinbar „angewachsenen“ James Morrison.

Besonders innig und gemütlich wird es, wenn man ganz nah an der Bühne sitzt und den 58-Jährigen beobachtet, wie er bei sich bei einer Zugabe mit der linken Hand am Klavier begleitet und rechts mit der Trompete die Melodien spielt. Dann sieht man, wie er mit geschlossenen Augen die Tonleiter nach oben klettert, lächelt und beseelt in anderen Sphären landet. Weit weg von den Sternen auf der Motorhaube, fernab von jedem Blech, bei den Sternen im Sauerland-Herbst-Himmel und darüber hinaus. Please James, don’t stop!

