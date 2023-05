Wie Klimaschutz Winterberger Schülern Mut macht

Winterberg. Auf Initiative des Klimabündnisses Winterberg erarbeiteten Schüler ein konkretes Klimaschutzkonzept für Winterberg. Das sind die Ergebnisse:

Informativ, mitreißend, hervorragend moderiert und vor allem Mut machend und inspirierend: Das war der erste Schülerklimagipfel am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Winterberg. Schülerinnen und Schüler von den drei Winterberger Grundschulen, dem Standort der Sekundarschule in Winterberg und dem Geschwister-Scholl-Gymnasium haben sich getroffen, um über das Thema Klimaschutz zu sprechen und konkrete Ziele für Winterberg festzulegen.

Organisiert wurde der Schülerklimagipfel vom Leistungskurs Erdkunde der Q2 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und geht auf eine Initiative des „Klimabündnisses Winterberg“ zurück. „Es hat mich wirklich beeindruckt, zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Herz sich die Kinder und Jugendlichen für den Klimaschutz einsetzen. Vielen Dank an den Leistungskurs-Erdkunde, Frau Fayyazi und das ganze Organisationsteam, auch den anderen beteiligten Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern, für die hervorragen Organisation des 1. Schülerklimagipfels in unserer Stadt“, so Bürgermeister Michael Beckmann.

Fünf verschiedene Experimente

Zu Beginn des Schülerklimagipfels wurde den Schülerinnen und Schülern bei fünf verschiedenen Experimenten ganz praktisch klargemacht, welche Auswirkungen der Klimawandel auf der Erde hat. So konnten die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel selber ausprobieren, was passiert, wenn Permafrostboden erwärmt wird und welche Auswirkungen das auf die direkte Umgebung hätte.

Auch gab es eine Talkrunde mit Bürgermeister Michael Beckmann, weiteren Vertretern der Stadt, der Wintersportarena Sauerland und Schülerinnen und Schülern. Die Schülerinnen und Schüler haben die Chance genutzt und der Stadt Winterberg gleich Aufgaben mit auf den Weg gegeben. So stehen am Gymnasium zwar im Außenbereich die verschiedenen Mülltonnen zum Mülltrennen bereit, aber in den Klassenräumen gibt es nur eine Mülltonne. Hier wird die Stadt nun mit der Schule abstimmen, wie auch in den Klassenräumen zukünftig der Müll getrennt werden kann.

Radweg über Niedersfeld, Hildfeld und Grönebach

Einen ganz besonderen Fahrradweg haben die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Erdkunde entworfen. Der 20 Kilometer lange Rundweg führt von Winterberg über Niedersfeld, Hildfeld und Grönebach zurück nach Winterberg. Der Leistungskurs Erdkunde hat für den Rundweg Infotafeln entworfen, die vor allem Kindern den Klimawandel näherbringen sollen. Mit dem Konzept des Radweges haben die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Erdkunde schon den 2. Platz beim Klimaschutzpreis der Stadt Winterberg gewonnen.

In einer Praxisphase haben die Schülerinnen und Schüler konkrete Maßnahmen für die Stadt Winterberg erarbeitet. Die Schülerinnen und Schüler waren sich einig darin, dass jeder etwas gegen den Klimawandel tun kann. „Die Klimawende kann nur gelingen, wenn jeder von uns einen kleinen Beitrag dazu beiträgt. Wir alle müssen und können unseren Lebensstil nachhaltiger gestalten“, so die Schülerinnen und Schüler.

Drei konkrete Ziele erarbeitet

In der Praxisphase wurden drei konkrete Ziele erarbeitet, die die Stadt Winterberg in diesem Jahr angehen soll: Zum einen geht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien in Winterberg. Die Bürgerinnen und Bürger sollen zudem sensibilisiert werden, mehr regionale Produkte zu kaufen und den Fleischkonsum zu reduzieren. Die Schülerinnen und Schüler haben auch überlegt, was sie selber besser machen können: Beim Lüften die Heizung ausdrehen! „Das Thema erneuerbare Energien haben uns die Schülerinnen und Schüler ganz oben auf die ToDo-Liste gesetzt. Diese Aufgabe haben wir bereits mit der Potentialanalyse PV für unser Stadtgebiet begonnen und werden weiter daran arbeiten. Wenn wir zukünftig den Ausbau von erneuerbaren Energien in unserer Stadt erleben, dann sollen allerdings auch unsere Bürgerinnen und Bürger etwas davon haben. Daher haben wir auch immer Bürgerbeteiligungsmodelle dabei im Blick. Die anderen beiden Ziele kann jeder umsetzen. Einfach beim nächsten Einkauf mal darauf achten, Lebensmittel aus der Region zu kaufen, haben uns die Schülerinnen und Schüler mit auf den Weg gegeben“, so Bürgermeister Michael Beckmann. Und damit der Schülerklimagipfel auch nachhaltig ist, soll dieser jetzt jährlich an einer weiterführenden Schule in Winterberg stattfinden.

