Wie Napoleon und Preußen die Stadt Brilon prägten

Im Haus Hövener befindet sich ein alter Karabiner aus dem frühen 19. Jahrhundert, der Zeuge von einschneidenden Ereignissen in Brilon war.

Brilon. Über 600 Jahre herrschten die Erzbischöfe von Köln über Westfalen, aber dann geschah eine radikale Veränderung, getragen von Ideen und Eroberung. Im Haus Hövener gibt es ein Symbol für die brachial durchgesetzten Reformen: Ein alter Karabiner aus dem frühen 19. Jahrhundert. Ein Steinschlossgewehr, an dem ein Zündstein angebracht ist, der die Ladung zur Explosion bringt...wie die Durchsetzung der Reformen und den Wandel zum „modernen“ Westfalen.

Mist auf den Straßen

In diesem Bett hat der Bruder von Napoleon Bonaparte eine Nacht in Brilon geschlafen Foto: Monika Wiegelmann

Ein Leutnant von Knesebeck berichtete 1797 in seiner Geografie nach einer Reise durch das Territorium des Herzogtums über Brilon: „Auf den Straßen der Stadt liegt durchgängig der Mist umher, so dass man kaum durchwaten kann. Das verursacht eine ungesunde Luft und üblen Geruch.“ Später stellte man fest, dass diese polemische Bemerkung auf konfessionellen Vorurteilen beruhte. Aber ein bisschen Wahrheit war wohl dabei.

Unter Napoleon Bonaparte fegte eine gigantische Zäsur über Europa. Er säkularisierte das Herzogtum und setzte kurzerhand die Erzbischöfe ab. Diese Verweltlichung leitete die Moderne in Europa ein. Für zwei Jahre (1800-1802) brach die hessische Zeit an und Brilon und Umgebung gehörten zum Großherzogtum Hessen-Darmstadt, denn Napoleon hatte dieses Landgebiet seinen Verbündeten gegeben. Was brachte das Brilon?

Neue Bauverordnung führt zu mehr Brandschutz

Ganz große Veränderungen. Hessen war verantwortlich dafür, dass Brilon eine neue Bauverordnung bekam, was ein guter Brandschutz war. Die Häuser standen vorher dicht an dicht und Hessen führte einen Mindestabstand ein. Auch in anderen Bereichen machten sie kurzen Prozess. Die Privatmiliz der Schützen wurde abgeschafft, denn die Hessen wollten ihre Polizei hier einsetzen. Die Padres wurden radikal aus der Stadt vertrieben und mussten nach Rüthen und Arnsberg. In das Minoriten-Kloster zogen Soldaten ein (heutiger Kommandantenflügel) und die Nikolaikirche wurde zum Pferdestall. „Die Zeiten geben den Nutzen vor“, betonte Museumsleiter Carsten Schlömer.

Versilbertes Diadem zur Kommunion die Jägerdynastie in Brilon zeigte was sie hatte Foto: Monika Wiegelmann

Große Veränderungen wurden auch im Wald sichtbar. Dieser war in Brilon kaputt gewirtschaftet und das

Holz restlos geräubert. Die Hessen ließen den Brotbaum anpflanzen, die Fichte, was ökologische Probleme gab. Bei Trockenheit kommen die Flachwurzler in Stress. Mischwälder sind stabiler.

Unter dem Dirigat der Erzbischöfe war Vieles vernachlässigt worden. Es hatte keine gute Schulbildung gegeben und keine aufstrebende Wirtschaft. Leider währte der Reformschub nur kurz, denn Napoleon wurde gestürzt und der Wiener Kongress regelte 1814 alles neu. Brilon wurde Teil der Provinz Westfalen unter preussischer Herrschaft. Der musikalische Artefakt für diese Zeit ist der Heeresmarsch „Preußens Gloria“. In den Statuten des Schützenvereins und auf dem Schützenfest wurde der preußische König genannt und „Preußens Gloria“ ertönte dazu. Dieser Traditionsmarsch ist seither von Schützenfesten nicht mehr wegzudenken und wurde auch im Jahr 2023 am Schützenfest-Samstag vor dem Rathaus gespielt. Die Schützenkompanien treten noch heute in den vier Quartalen an und marschieren zu diesem Marsch zum Rathaus. „Das zeigt, wie unsere Traditionslandschaft durch Geschichte entsteht“, so Schlömer.

Forstordnung und Eisenbahnbau

Was brachte Preussen der Stadt? Vor allem zwei Dinge: Eine Forstordnung und schon im 19. Jahrhundert den Eisenbahnbau mit Strecken nach Brilon-Wald und Thülen. Damit kam moderne Infrastruktur nach Brilon und später Industriestandorte in Brilon-Wald und Olsberg. Eine Randerscheinung der Industrialisierung war die Wiedererweckung der Innenstadt, was sich auf der katholischen und evangelischen Seite zeigte. Die Evangelische Stadtkirche wurde im 19. Jahrhundert gebaut und die evangelische Gemeinde fester Bestandteil der Bürgerschaft. Bei den Katholiken wurde aus dem Kloster-Pferdestall 1821 das Pro-Gymnasium Petrinum, der Grundstein der heutigen, modernen Schullandschaft. Die moderne Bildung enstand durch Preussen.

Drei Zeichen dieser Epoche vom frühen zum modernen Westfalen sieht man noch heute im Stadtmuseum. Brilon lag im Gebiet Hessen-Darmstadt unter König Ludwig I, dem König von Westfalen. Dieser gab einen Teil von Westfalen an Jerome, den Bruder Napoleons. Jerome Napoleon kam 1813 auf seiner Reise nach Paris nach Brilon und schlief eine Nacht in einem Bett im Herrschaftshaus Sauvigny. Dieses Bett steht heute im Haus Hövener. Geschichtliche Marker dieser Zeit sind auch das historische Steinschlossgewehr sowie ein versilbertes Diadem für eine Jägerstochter zur Erstkommunion. Es zeigt die Pracht der Jägerdynastie und gewisse Selbstdarstellung zu diesen Herrschaftszeiten.

