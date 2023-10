Im Jahr 2019 fand zuletzt ein Weihnachtsmarkt in Olsberg statt.

Adventszeit Wieder Weihnachtsmarkt in Olsberg: Was bislang bekannt ist

Olsberg. In Olsberg hat sich ein Weihnachtsmarktteam gebildet, das 2023 wieder einen Weihnachtsmarkt organisieren wird. Zuletzt gab es den Markt 2019.

Endlich findet nach 2019 „Rund um den Olsberger Markt“ am zweiten Adventswochenende, 9. und 10. Dezember, wieder ein Weihnachtsmarkt in Olsberg statt. Dann wartet auf die kleine und große Besucherinnen und Besucher aus Olsberg und auch die Gäste zur Einstimmung das Weihnachtsfest in einer Vielzahl von geschmückten kleinen Hütten ein umfangreiches ebenso kreatives wie gastronomisches Angebot.

Unter der Federführung der Touristik- und Stadtmarketing GmbH hat sich schon ein so genanntes „Olsberger Weihnachtsmarkt-Team“ aus den Bereichen Stadt, Touristik, Einzelhandel, Dienstleistern, Schützenbruderschaft, Gastronomie, Touristik, Politik, Handwerk und Presse zu Ziel gesetzt, Olsberg einen Weihnachtsmarkt zu bieten, der seinen Namen auch verdient hat, zu dem schon jetzt die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen.

