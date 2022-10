Wieso eine Marsberger Kita für Klimaschutz geehrt wird

Marsberg. Der Klimaschutzpreis der Westenergie und der Stadt Marsberg wurde verliehen – alle Details zu den preiswürdigen Projekten:

„Die Umwelt gewinnt – gewinnen auch Sie!“ Unter diesem Motto rief die Stadtverwaltung Marsberg Anfang des Jahres die Marsberger Bürgerinnen und Bürger dazu auf, aktiv zu werden und sich für den Klimaschutzpreis zu bewerben. Erneut wurde mit der Westenergie ein Klimaschutzpreis in Höhe von 2500 Euro vergeben. Damit werden gute Ideen und besonderes Engagement in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz honoriert.

Wie kann man den Klimaschutz bei sich vor Ort voranbringen?

Bewerben konnte man sich mit Beiträgen aus folgenden Themenfeldern: Wie kann man den Klimaschutz bei sich vor Ort voranbringen? Mit welchen Maßnahmen trägt man zur Erhaltung oder Schaffung natürlicher Umweltbedingungen bei? Wie lassen sich Kinder und Jugendliche zu energiesparendem, klimaschonendem Verhalten motivieren? Wer hat Ideen zu Zukunftsthemen wie Elektromobilität, klimaschonender Beleuchtung oder Schaffung von mehr Grünflächen? Wie kann man lokale Maßnahmen zur Umweltbildung und zum Klimaschutz umsetzen?

Die Auswahlkommission, bestehend aus Fabian Wälter (Westenergie), Thomas Schröder (Bürgermeister der Stadt Marsberg), Michaela Schröder (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing), Hubert Aßhauer und Sabine Korinth (bei Stabsstelle „Klima und Umwelt“), hatte die Qual der Wahl. Die Jury war begeistert vom Engagement der Marsberger Gruppen, Vereine, Schulen und Kindergärten für das Klima und die Umwelt.

Preisvergabe in der katholischen Kindertageseinrichtung „Haus Bethlehem“

Die Stadt Marsberg wollte mit der Verleihung des Preises engagierten Menschen für den persönlichen Einsatz im Bereich des Umweltschutzes danken. Die Preisvergabe fand in der katholischen Kindertageseinrichtung „Haus Bethlehem“ Marsberg-Westheim statt. Es waren neben den Vertretern der Siegerprojekte auch Bürgermeister Thomas Schröder, Fabian Wälter als Kommunalbetreuer der Firma Westenergie, Hubert Aßhauer und Sabine Korinth von der Stabsstelle „Klima und Umwelt“ anwesend.

Der erste Platz und damit 1250 Euro ging an die Kita Haus Bethlehem Westheim (vertreten u.a. durch die Leiterin Ursula Koch). In der Kita wurden der Wald und das Waldsterben nach einem Entdecker-Spaziergang aufgearbeitet. Die Kinder waren sehr wissbegierig und hatten viele Fragen. Es kam die Idee auf, neue Bäume zu pflanzen. So wurde eine Spendensammelaktion gestartet, um die Bäume zu finanzieren. Die Baumpflanzaktion führten die Vorschulkinder, unterstützt durch Eltern, Großeltern und Kommunionkinder, zusammen mit dem Revierförster Grothe samt Team durch. Sie pflanzten an einem Nachmittag 500 Bäume auf dem Meierberg in Westheim.

Die Bürgerhilfe erhielt den Preis für die Schaffung eines Wandertreffpunktes

Der zweite Platz (750 Euro) ging an den TuS Westheim 1911 (vertreten durch Dr. Oliver Seewald, Geschäftsführer, und Ottmar Schmitz, Vorsitzender). Durch das Umrüsten der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Westheim auf LED-Technologie reduziert der Verein seine Energiekosten um mindestens 70 Prozent. Die Sportler streben eine Senkung des Energieverbrauchs um 12,4 kW/Nutzungsstunde und eine CO 2 -Einsparung von 5,8 kg CO 2 /Nutzungsstunde an. Der Platz ist durch die LEDs wesentlich heller (75 Lux statt 30 Lux) und das Licht streut nur auf den Platz.

Lesen Sie auch:„Lampenfieber“ in Padberg - Die Theatergruppe spielt erneut

Lesen Sie auch: Rodeln in Winterberg: Schlittenfahren für Groß und Klein

Den dritten Platz (500 Euro) belegt die Bürgerhilfe Marsberg (vertreten durch Brigitte Hellkötter, Vorstand, und Projektleiter Ralf Walfort). Die Bürgerhilfe erhielt den Preis für die Schaffung eines Wandertreffpunktes und Ruheplatzes mit Blumenwiese und Insektenhotel. Die Mitglieder möchten den Umweltschutzgedanken möglichst barrierefrei und wohnortnah den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln und zum Mitmachen anregen. Zusammen mit den Geopark-Führern Manfred Pauly und Michael Hefer haben sie eine Wanderkarte erstellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon