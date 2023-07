Wilfried Pohle ist neuer Lions-Präsident in Marsberg

Marsberg. Nach einem erfolgreichen Jahr unter Anne Bödefeld-Hötger steht nun Wilfried Pohle an der Spitze des Lions-Clubs. Das hat er geplant:

In der weltweit aktiven Lions-Organisation ist es üblich, die Spitzenpositionen in der Regel jährlich zu wechseln. Auch im neuen Club in Marsberg stand daher jetzt die Übergabe des Staffelstabs in der Präsidentschaft an.

Wilfried Pohle wird bis Mitte des nächsten Jahres die örtlichen Lions-Mitglieder führen. Er übernimmt die Aufgabe von Dr. Anne Bödefeld-Hötger, die dem Vorstand auch weiterhin als sogenannte „Pastpräsidentin“ angehören wird. Pohles Stellvertreter und damit gleichzeitig dessen Nachfolger ist in diesem Jahr Gisbert Gerlach. Wilfried Pohle ist 68 Jahre alt und Rechtsanwalt in der Kanzlei Dr. Kloke und Kollegen. Er gilt als ausgewiesener Experte im Insolvenzrecht.

Kostenlose Schwimmkurse und Musikerziehungsprojekte

Die Lions-Mitglieder können sich auf ein spannendes Jahresprogramm des neuen Präsidenten freuen, das auch zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten enthält, um den gemeinnützigen Zielen des Clubs für Marsberg und im Besonderen für die Kinder- und Jugendarbeit nachgehen zu können. Aktuell laufen bereits kostenlose Schwimmkurse und Musikerziehungsprojekte an. Hierfür wird der Erlös aus dem Konzert der BigBand der Bundeswehr mit dem Entertainer Max Mutzke eingesetzt und bleibt somit in Marsberg.

