Familienfreundlich Willingen: Hotel eines der familienfreundlichsten in Europa

Willingen. Ein Internetportal zeichnet die 50 besten Kinderhotels aus. Das Willinger Familienhotel Sonnenpark ist im europäischen Vergleich ganz weit oben.

Zum sechsten Mal in Folge hat es das Familienhotel Sonnenpark in Willingen an die Spitze der familienfreundlichsten Hotels Deutschlands geschafft. Unter allen Teilnehmern aus 14 europäischen Ländern rangiert es auf Platz 4.

Seit 40 Jahren überzeugt die Betreiberfamilie Vollbracht ihre kleinen und großen Gäste mit einem großen Freizeit- und Betreuungsprogramm. Von SPA-bereich bis Spielbereichen im Restaurant, Piratenspielplatz und Ponyreithalle ist alles dabei, was Eltern und Kinder im Urlaub glücklich macht. „Wir freuen uns riesig! Die stetige Weiterentwicklung aller Angebote an die sich verändernden Bedürfnisse unserer Gäste sowie der engagierte Einsatz unseres Teams von rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat diese besondere Auszeichnung ermöglicht“, so Geschäftsführer Marc Vollbracht. Zugleich sei die Auszeichnung Ansporn, auch zukünftig die großen und kleinen Gäste rundum zu begeistern.

Die 50 besten Kinderhotels

Das auf Familienferien spezialisierte Portal www.kinderhotel.info hatte die 50 besten Kinderhotels ermittelt und mit einem Award ausgezeichnet. Dabei haben die Betreiber die kinderfreundlichen Angebote der Familienhotels verglichen und zusätzlich die Gästezufriedenheit analysiert. Das bedeutet: Hier handelt es sich nicht um einen Publikumspreis, sondern um die Bewertung einer fachkundigen Jury. Die Top 50 sollen die bestbewerteten Familienhotels mit familienfreundlicher Ausstattung, hervorragender Kinderbetreuung sowie besonderen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten repräsentieren.

Lesen Sie auch:

Untersucht wurden 730 auf Familien spezialisierte Hotels in 14 europäischen Ländern. Auf der Top-50-Liste sind dann aber vor allem Häuser aus Österreich (33), zwölf aus Deutschland, vier aus Südtirol und eines aus der Schweiz. Die „Treppchenplätze“ nehmen zwei Hotels aus Österreich und eines aus der Schweiz ein. Der Kinderhotel Award wurde 2019 eingeführt und seither ist das Familotel immer auf Platz 1 in Deutschland.

„Gastgeber wie das Familotel treffen nicht nur genau die aktuellen Wünsche und Bedürfnisse von Familien. Sie ergänzen perfekt unsere Marketingausrichtung. Durch den Award repräsentieren sie Willingen als gute Familienurlaubsdestination“, lobt Tourismusdirektor Norbert Lopatta.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon