Willingen: Wo man das Jahr im Advent ausklingen lassen kann

Entspannt an den Schaufenstern entlang bummeln, die Auslagen der Stände bewundern, während der Duft von Glühwein, Gebäck und weihnachtlichen Gewürzen durch die Luft schwebt. Die Adventszeit in Willingen, fernab des Trubels der großen Städte, ist ebenso entspannt wie genussvoll und inspirierend. In der Vorweihnachtszeit und „zwischen den Jahren“ ist der Kalender prall gefüllt mit allerlei Aktionen. Der Adventsmarkt auf dem Bauernhof der Familie Faß ist Tradition. Wer ihn kennt, möchte immer wieder dorthin, um in der rustikalen Umgebung Kunst und Kunsthandwerk, Handgefertigtes und Regionales auf sich wirken zu lassen. Über 40 Aussteller, Mitmachaktionen wie Schauschmieden, Bogenschießen, Drechseln und Wolle verspinnen bilden am 25. und 26. November ein tagfüllendes Programm. Für die Kinder sind natürlich die Ställe und Tiere das Größte. Besucher schlendern, schauen, staunen, genießen herzhafte Speisen, süße Leckereien, typisch weihnachtliche Getränke und am Samstagabend die weihnachtliche Livemusik. Von Willingen und den Ortsteilen nach Welleringhausen fahren Besucher ganz bequem mit dem Anruf-Sammeltaxi.

Wunderbar märchenhaft

Ab dem 01. Dezember verwandelt sich der Willinger Kurgarten in ein Wintermärchen und erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. Die Geschäfte und Gastronomie entlang der Flaniermeile sind ebenfalls festlich geschmückt. An den Wochenenden lädt ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt in den Kurpark. Bei stimmungsvoller Musik und unterhaltsamen Darbietungen genießen Menschen gemeinsam mit Familie, Freunden oder Kollegen Atmosphäre und Gemeinschaft und lassen sich verwöhnen mit allerlei leckeren weihnachtlichen Speisen und Getränken.

Stollen aus dem Stollen

Tief unter der Erde ruht und reift der Christinenstollen. In der Dunkelheit, bei gleichbleibend kühlen 8 Grad, bis er kurz vor der Adventszeit wieder das Licht erblickt und den Menschen in der Vorweihnachtszeit vollendeten Genuss bereitet. Die aromatische, süße Versuchung ist ein überliefertes und über viele Jahre hinweg optimiertes Familienrezept. Kaufen können Sie den Christinenstollen beispielsweise im KaDeWe in Berlin und Feinkost Käfer in München, direkt in Willingen oder ganz bequem im Onlineshop. Die Bäckerei „von der Heide“ beliefert Kunden in ganz Europa. Sogar nach Japan wurde das Gebäck schon geliefert. Die Schiefergrube Christine ist der perfekte Ort zum Reifen eines so edlen Gebäcks.

MEDLZ wärmen Herzen und lassen Gedanken fliegen

Willingen, Weihnachten und MEDLZ: Das gehört einfach zusammen. Die A-cappella-Band MEDLZ bringt am 10. Dezember in der Willinger Kirche schwingende Leichtigkeit in die tief besinnliche Weihnachtszeit. Vier Sopranstimmen, fantasievolle Arrangements und wohldosierter Percussion schaffen wundervolle Klangwelten und lassen die Herzen leuchten.

Wanderungen zum Jahresausklang

Die Vorweihnachtszeit ist prall gefüllt mit Vorbereitungen, Vorfreude, Treffen und Terminen. So schön die Zeit vor dem Fest auch ist, so schön ist es auch einfach mal heraus zu kommen. Hinein in die winterliche Natur, die stille, gefrorene Landschaft. Das Kontrastprogramm zu Weihnachtsmarkt und Adventsshopping. Von der Nikolauswanderung am 6. Dezember und einer Wanderung über den Ettelsberg am 17. Dezember bis hin zur romantischen Fackelwanderung am 30. Dezember hat der Upländer Gebirgsverein die schönsten Wanderungen zum Jahresausklang zusammengestellt. Immer dienstags startet eine geführte Wanderung vom Besucherzentrum.

Ganz Usseln freut sich aufs Fest

Das Dorfnetzwerk Usseln hat einen „lebendigen Adventskalender“ geschaffen. Sieben Aktionen über das Dorf verteilt bezaubern mit vorweihnachtlichem Charme. Dorfbewohner singen gemeinsam mit Gästen am 06. Dezember Weihnachtslieder und lauschen vorgetragenen Geschichten. Grundschulkinder zeigen allerlei eingeübte Darbietungen. Es ertönen die schönsten Rock’n’Roll Christmas-Songs und in der frühabendlichen Dunkelheit backen die Menschen Stockbrot am Lagerfeuer.

Herzenswünsche erfüllen

Wer noch keine Idee hat für das besondere Geschenk, dem sei der Willingen-Gutschein empfohlen. Der kommt immer gut an. Ganz gleich ob Dienstleistung, Einzelhandel, Gastronomiebetriebe oder Freizeiteinrichtungen, er gilt in allen neun Upland-Dörfern. Damit kann sich jeder seinen Herzenswunsch erfüllen.

Übersicht der Veranstaltungen zu Vorweihnachtszeit und Jahresausklang

25./26. 11 Adventsmarkt in Welleringhausen

01.12. Weihnachtslieder und Geschichte, Lebendiger Adventskalender in Usseln

01. -3.12. Willingen ein Wintermärchen

03.12. Weihnachtsmarkt in Rattlar

06.12. Nikolauswanderung in Willingen

06.12. Auftritt der Grundschulkinder, Lebendiger Adventskalender in Usseln

08.12. Weihnachtslieder rund um die Feuerschale, Lebendiger Adventskalender in Usseln

08. -10.12. Willingen ein Wintermärchen

10.12. MEDLZ A-cappella-Konzert in Willingen

13.12. Weihnachtsmärchen, Lebendiger Adventskalender in Usseln

15.12. Rock’n’Roll Christmas, Lebendiger Adventskalender in Usseln

15. -17.12. Willingen ein Wintermärchen

17.12. Wanderung Ettelsberg - Köhlerhagen

20.12. Fackelwanderung mit Stockbrot, Lebendiger Adventskalender in Usseln

21. -23.12. Willingen ein Wintermärchen

22.12. Weihnachtliche Abschlussaktion der ev. Kirche, Lebendiger Adventskalender in Usseln

25.12. Theaterabend in Rattlar

28.12. Jahresabschlusskonzert der Schützenblaskapelle in Willingen

30.12. Fackelwanderung in Willingen

31.12. Silvesterball in Usseln

