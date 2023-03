Willingen: Wo Übernachtungen zum speziellen Erlebnis werden

Willingen. Ob mitten in der Natur oder ein Mitmach-Bauernhof: Willingen bietet einige Unterkünfte, die das Herz für Außergewöhnliches höherschlagen lässt.

Die Dichte der Ferienwohnungen und Hotels in Willingen ist ja bekanntlich nicht die dünnste in der Region rund um das Sauerland. Egal ob Abenteuerurlauber, Familien mit Kindern oder kollegiale Reisegruppe, ein Ausflug nach Willingen soll den eigenen Bedürfnissen entsprechen und im Gedächtnis bleiben. Um den „normalen“ Unterkünften mal ein Schnippchen zu schlagen, gibt es hier ein paar Alternativen für einen jahreszeitenunabhängigen und außergewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde Willingen.

Mitmach-Bauernhof

Auf dem Bauernhof der Familie Faß im Willinger Ortsteil Welleringhausen kommen Jung und Alt auf ihre kosten. Auf über 1.700 Quadratmeter Hoffläche können die Besucher den Arbeitsalltag mit Tierhaltung und Landwirtschaft kennenlernen. 70 Milchkühe sowie einige Dutzend Ziegen und Schafe stehen für exklusive Einblicke bereit. „Die Gäste können zu uns kommen und in unseren Alltag hereinschnuppern. Wir versuchen die Landwirtschaft für Kinder und Erwachsene greifbar zu machen und sie lernen bei uns die Verbindungen zwischen dem Tier und ihren Produkten kennen“, berichtet Hausherrin Simone Faß. Vier verschiedene Unterkünfte auf dem Mitmach-Bauernhof sind ganzjährig buchbar.

In Willingen-Welleringhausen kann man sich die Milchkühe der Familie Faß genau anschauen. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Die Holz-Hytte

Wer holz mag, wird die „Hytte“ lieben. Auf der beliebten Unterkunftssuchplattform AirBnb findet man eine in der Natur versteckte Holzhütte. Die Unterkunft in Willingen-Bömighausen bietet Platz für bis zu vier Gäste, die von der hölzernen Terrasse aus einen tiefen Blick auf Wald und Wiesen der Region zu Gesicht bekommen. „Perfekt geeignet für Ruhe und Entspannung. Ein echt toller Ort für eine beruhigende Auszeit“ und „Man ist im Herzen der Natur und man kann vom Alltag entfliehen“ sind zwei von vielen Positiven Bewertungen der Hytte-Gäste. Wanderungen und Ausflüge können direkt von der Ferienwohnung aus gestartet werden.

Das Naturhäuschen

„Mit der Natur eins werden“ – so könnte man eine Form von Entspannung umschreiben. Im Willinger Ortsteil Usseln steht das so genannte „Naturhäuschen“ direkt am Diemelbach. Dem Namen entsprechend liegt das Ferienhäuschen an einem grünen Hang, ist direkt mit dem Wald verbunden und hat mehrere Terrassen, die den Gästen das Grün auf dem Silbertablett präsentieren. Bis zu vier Personen finden Platz in dem naturnahen Ferienhaus. Bewertungen wie „Es ist ein zauberhafter Ort zwischen Wäldern und Wiesen“, versprechen eine Atmosphäre zum Seele baumeln lassen.

Die Wilke-Mühle

Familiär geht es in Usseln ebenfalls zu. In der Wilke-Mühle werden die Gäste nicht nur in der dritten Generation von den Wilkes begrüßt, sondern auch von der dritten Generation Pferde. „Wir sind froh, dass es vier Jahreszeiten gibt und wir Abwechslung haben und bieten können. Da zu arbeiten wo andere Urlaub machen ist etwas Besonderes“, berichtet Hausherr Heiner Wilke. Gemeinsam mit seiner Frau Svenja empfängt er Gäste in Ferienwohnungen und Zimmern und bietet Einblicke in den Alltag seiner Hengste und Stuten. Eine Anlaufstelle für Groß und Klein und zu jeder Jahreszeit geeignet.

Sonja und Heiner Wilke bieten ihren Gästen in Willingen-Usseln Einblicke in ihren Alltag mit ihren Pferden. Foto: Figge, Wilhelm / WP

