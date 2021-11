Willinger Seilbahnen werden auf den Winter vorbereitet

Willingen. Wenn die Gondeln in der Garage bleiben, ist in Willingen Herbstrevision angesagt. Die Seilbahnen werden auf Herz und Nieren geprüft.

Wenn die Gondeln Pause haben, geht es für die Mitarbeiter der Willinger Seilbahnen erst so richtig zur Sache. Statt der rund 55 Gondeln baumelt an der Ettelsberg-Kabinenbahn aktuell nur der Montagekorb. Und der bewegt sich Meter für Meter vom Tal auf den Berg.

Ein Highlight für die Bahnbeschäftigten

„Für die Betriebsleiter, Maschinisten und die Azubis ist die Herbstrevision immer ein Highlight ihrer Arbeit“, sagt Marina Kieweg, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Mit dem Ende der Sommer- und der Bikesaison werden die Kabinen- und die K1-Sesselbahn dann für einen kalten und aus Sicht der Liftbetreiber hoffentlich schneereichen Winter gerüstet.

„Die Bahnen werden auf Herz und Nieren geprüft. Dazu gehört auch, dass zum Beispiel die elf Stützen sowie Rollen und fast 3000 Meter Seil gründlich kontrolliert und gefettet werden. Hier und da müssen mal Rollen oder Kuppelstellen gewechselt werden. Drei Mitarbeiter sind auf der Strecke unterwegs; einer steuert von unten die Bahn und damit den Montagekorb. Ende November wird die Bahn dann von unabhängigen Fachleuten geprüft und abgenommen“, erklärt Marina Kieweg. Die Ettelsberg-Kabinenseilbahn ist daher seit Montag und bis einschließlich 2. Dezember jeweils von montags bis donnerstags geschlossen. Freitags bis sonntags gibt es in diesem Zeitraum wie bisher unter Corona-Vorgaben weiterhin von 9 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit, auf den Ettelsberg zu fahren.

Letzte Aktion vor dem Winterbetrieb

Die K1-Sesselbahn am Köhlerhagen war bis einschließlich Sonntag noch für Fußgänger und Biker von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet und dann geschlossen. Aufgrund der guten Wetterprognosen soll sie an diesem Wochenende noch einmal für Mountainbiker geöffnet werden. Sobald aber kein Biken mehr möglich ist, wird die Anlage vom Bike- auf Skibetrieb umgerüstet. Dann werden ähnlich wie bei der Kabinenbahn sämtliche Revisions- und Pflegearbeiten durchgeführt. Die 8er-Sesselbahn K1 öffnet für alle Skisportler wieder zum Start der Skisaison. Die Fußgänger nutzen im Winter die Ettelsberg-Kabinenbahn. Hinter einer modernen Seilbahn steckt jede Menge Technik. Die Willinger bilden sogar einen Seilbahntechniker selbst aus. Die Praxis bekommt der Lehrling in Willingen an die Hand. Zur Berufsschule muss er aber nach Österreich.

Die Bahn fährt übrigens mit Tempo sechs Meter pro Sekunde, schafft von der Kapazität her 2800 Personen pro Stunde, bewältigt eine Höhendifferenz von 237 Metern; die Fahrtzeit dauert rund fünf Minuten, die Fahrtstrecke ist rund 1400 Meter lang.

