Willkommen, Azubis: Ausbildungsstart an LWL-Akademie

18 Berufsstarter und Berufsstarterinnen beginnen ihre Ausbildung an der LWL-Akademie in Marsberg. Was sie jetzt lernen werden.

Marsberg. An der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe Marsberg des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) haben zum ersten Oktober 18 Berufsstarterinnen und Berufsstarter ihre generalistische Ausbildung in der Pflege begonnen. Die Ausbildung besteht aus theoretischem Unterricht und praktischen Ausbildungsphasen in unterschiedlichen Einsatzbereichen wie dem LWL-Klinikum Marsberg, dem LWL-Pflegezentrum, dem DRK Seniorenzentrum „Haus am Bomberg“, der K&S Seniorenresidenz, dem Altenheim St. Franziskus in Beringhausen und der Caritas Sozialstation. Auch im St.-Marien-Hospital Marsberg, im Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon, im Paderborner St. Vincenz Krankenhaus sowie dem LWL-Therapiezentrum für forensische Psychiatrie werden die angehenden Pflegefachkräfte vielfältige Berufserfahrungen sammeln.

Vielfalt der Einrichtung widerspiegeln

Schulleiterin Andrea Eckelsbach sagt: „Die unterschiedlichen Einrichtungen spiegeln die Vielfalt der Pflege wider. Nach drei Jahren intensiver Ausbildung erlangen unsere angehenden Pflegekräfte einen EU-weit anerkannten Abschluss, der ihnen die Arbeit in allen pflegerischen Bereichen mit jeder Altersgruppe ermöglicht.“ Die gute Zusammenarbeit mit den Trägern der praktischen Ausbildung sowie den Kooperationseinrichtungen biete eine abwechslungsreiche Ausbildung und sei ideal für die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis.

Ein überwiegender Teil der Pflegekräfte blieben auch nach Abschluss der Ausbildung den LWL-Einrichtungen treu, heißt es. Individuelle Karriereförderung, zahlreiche Spezialisierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeitmodelle seien Vorteile, die Beschäftigte in der Pflege beim LWL in Anspruch nehmen können.

