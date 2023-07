Windkraft-Pioniere aus Radlinghausen spenden für Ukraine

Brilon. Vor 30 Jahren begannen sie mit Windkraft im Sauerland. Für jedes Jahr spenden zwei Energie-Pioniere aus Radlinghausen 100 Euro für die Ukraine.

Im Jahr 1993 wurde in Radlinghausen der erste Windpark im Hochsauerland eröffnet. Die Initiatoren Antonius Heppe sowie Nikolaus und Ulrich Schmidthermes waren damit ihrer Zeit voraus. Trotz erheblicher Bedenken aus dem Umfeld setzten die drei Männer ihr Vorhaben durch. 30 Jahre später blicken die Investoren mit Stolz auf ihr Projekt zurück. Jetzt überreichten die Unternehmer eine Spende in Höhe von 3.000 Euro (100 Euro für jedes Jahr des Bestehens des Windparks) an Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Weitere Spende wegen Meisterjubiläums

Dieser nahm gemeinsam mit Ortsvorsteher Sven Dietrich nicht nur diese, sondern auch eine weitere Spende in Empfang: Antonius Heppe nahm sein 50-jähriges Meisterjubiläum – am 6 Juni 1973 hatte er die Landwirtschaftsmeisterprüfung erfolgreich abgelegt – zum Anlass, ebenfalls für jedes Jahr 100 Euro, in der Summe also 5.000 Euro zu übereignen. Beide Spenden sind der Ukrainehilfe der Stadt Brilon zugedacht. Der Bürgermeister bedankte sich herzlich für die großzügigen Zuwendungen.

Diskussion um Windkraft

Anlässlich der Spendenübergaben kam es zu einem lebhaften Austausch über die Anfänge der Windenergieerzeugung im HSK, die in Radlinghausen zu verorten sind. Im Übrigen übereignete Nikolaus Schmidthermes einen Stromgenerator im Wert von 6.000 Euro, der ebenfalls als Unterstützung für die Ukraine bestimmt ist.

Für weitere Spenden steht das Konto bei der Sparkasse Hochsauerland mit der IBAN DE04 4165 1770 0000 0023 37 bereit. Als Verwendungszweck sollten neben „Spende Brilon hilft der Ukraine“ Name, Vorname und Adresse der Spender angegeben werden (Quittungen ab 300 Euro).

