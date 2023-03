Winter beißt Frühling im Sauerland weg: Weiterhin Schneefall

Hochsauerland/Winterberg. Wer sich Mitte März nach Frühling sehnt, wird im Hochsauerland enttäuscht. Es gibt zwar ein paar wärmere Tage. An anderen Tagen fällt Neuschnee.

Der Wechsel zwischen Spätwinter und den ersten frühlingshaften Temperaturen im Hochsauerland geht auch in den kommenden Tagen weiter. Nach dem sehr milden Wochenbeginn fallen im Lauf des Dienstags wieder Schneeflocken. Der Mittwoch bringt noch einige Schneeschauer bis ins Tal, bevor am Donnerstag nach frostiger Nacht zeitweise die Sonne scheint.

Lesen Sie auch: Drastischer Hausarztmangel: Weitere Briloner Praxis schließt

Das Wetter auf dem Berg

Das vergangene Wochenende brachte auf den Winterberger Skipisten nochmals gute bis sehr gute Bedingungen und einen regen Andrang. Zum Montag kletterten die Temperaturen selbst auf dem Kahlen Asten bis an die 10 Grad-Marke heran und die Naturschneedecke, die im März bisher durchgängig vorhanden war, schmolz bis auf Reste dahin. Allzu lange lässt neuer Schnee allerdings nicht auf sich warten, denn die kurze milde Phase ist bereits im Laufe des Dienstags wieder beendet. Mit teils kräftigen Schauern und viel Wind überquert uns eine Kaltfront und mit dieser gehen die Temperaturen im Tagesverlauf wieder in den leichten Frostbereich zurück. Einige Schauer bringen bis zum Abend wieder eine dünne Schneedecke. Der Mittwoch ist dann ein Tag in spätwinterlicher Luft. Die Temperaturen liegen am Morgen und am Abend im Frostbereich, mittags können sie bei etwas Sonnenschein knapp über den Gefrierpunkt steigen. Zwischen den freundlichen Phasen ziehen auch einige Schneeschauer durch. Die Nacht zu Donnerstag ist dann wieder leicht frostig und trocken. Tagsüber bleibt das nächste Niederschlagsgebiet auf Abstand und Sonne und Wolken wechseln sich miteinander ab.

Lesen Sie auch:Patienten in Sorge: MVZ in Brilon vor drastischem Entschluss

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der März brachte an der Wetterstation Naturparkschule Hallenberg bisher bereits zehn Tage mit Frost und zudem gut 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Ein Teil davon fiel auch hier auf rund 400 m Höhe als Schnee. Der erste meteorologische Frühlingsmonat zeigte sich daher eher spätwinterlich und sehr wechselhaft. Kein Vergleich zum vergangenen Jahr, welches zwar ebenfalls viele Frosttage brachte, dazu aber kaum Niederschläge und nahezu durchweg strahlenden Sonnenschein. Auf eine solche beständige Hochdruckwetterlage brauchen wir auch in den kommenden Tagen nicht zu hoffen, denn nach dem milden Montag kühlt es sich am Dienstag wieder deutlich ab. Am Morgen fällt noch Regen, bei Temperaturen nur knapp unter der 10 Grad-Marke. Zum Nachmittag und Abend mischen sich dann bald erste Schneeflocken in die Schauer. In der Nacht zum Mittwoch ist mit leichtem Frost zu rechnen und tagsüber fallen einzelne Schneeschauer bis ins Tal. Hier bleiben sie allerdings kaum liegen. Zum Mittwochabend beruhigen sich die Schauer wieder und die Nacht verläuft weitgehend niederschlagsfrei und recht kalt. Am Donnerstag ein meist trockener und freundlicher Mix aus Sonne und Wolken.

Lesen Sie auch: B7n: Große Überraschung - Es gibt jetzt einen neuen Zeitplan

Das Wetter für den Nordkreis

Jeder Tag ein anderes Wetter: So könnte man kurz und knapp diese aktuelle Witterung des beginnenden Frühlings bezeichnen. So war der vergangene Freitag stürmisch und mild, der Samstag spätwinterlich kalt mit etwas Sonne. am Sonntag zogen dann viele Wolken durch und es wurde wieder milder, bevor der Montag mit mehr als 10 Grad einen Hauch Vorfrühling brachte. In den kommenden Tagen dreht die Strömung wieder auf Nordwest bis Nord und die kurzen Frühlingsgefühle des Wochenanfangs werden wieder abgedrängt. So zeigt sich der Dienstag zwischen Olsberg und Brilon sehr windig, anfangs regnerisch und nachmittags mit wechselhaftem Schauerwetter. Ungewöhnlich ist dabei, dass die Temperaturen nachmittags unter denen der Frühstunden liegen und in etwas höheren Lagen bereits wieder die 0 Grad-Marke erreichen. Einige Schneeschauer bleiben hier daher bis zum Abend wieder liegen. In den Tälern wird es aber, wenn überhaupt, nur sehr kurzzeitig mal weiß sein. In der Nacht zum Mittwoch ist allerdings auch auf der Briloner Hochfläche und im Ruhrtal, falls ein Schneeschauer die Region genau trifft, durchaus nochmals eine dünne Schneedecke möglich. Tagsüber schmilzt diese bei Temperaturen bis 5 Grad aber wieder dahin. In der Nacht zu Donnerstag nochmals leichter Frost, tagsüber ein ruhiger Mix aus Sonne und Wolken.

Trend: Das dritte Märzwochenende wird wohl das bisher mildeste des Monats sein. Zwar ist noch nicht ganz sicher, ob sich die Atlantikluft vollständig durchsetzen kann, doch in den Tälern sind Temperaturen um oder über 10 Grad durchaus wahrscheinlich. Neben etwas Sonne muss allerdings auch mit zeitweisem Regen gerechnet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon