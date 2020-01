Winter – Wann die Wetterlage im Sauerland Schnee verspricht

Vorerst ändert sich daran nur wenig, denn bis auf kurze Phase bleiben die Temperaturen selbst am Kahlen Asten im Plusbereich. Zum Ende der dritten Januarwoche könnte aber eine Kältephase mit Schnee kommen, so unser Wetterexperte Julian Pape.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Selbst in einer Höhe von 840 m erreichte die Temperatur am Donnerstag 7°C plus. Deutlich zu mild für Januar, bei der vorherrschenden Wetterlage aber vollkommen normal. Kräftige Tiefdruckgebiete lenken feuchte und milde Atlantikluft bis ins Sauerland, kalte Winterluft hat gegen diese Macht aktuell wenig Chancen. Während die Region aber bis zum Donnerstag auf der Vorderseite eines Tiefs lag, gelangen Winterberg und seine Dörfer am Freitag zumindest auf die etwas kältere Rückseite des Tiefs. Damit gehen die Temperaturen im Laufe des Tages zurück und am Abend liegen sie auf dem Kahlen Asten knapp über dem Gefrierpunkt. Letzte Schauer, die über das Rothaargebirge nach Hessen abziehen, können hier oben noch ein paar Schneeflocken bringen. Der Samstag startet dann mit geringem Frost und einem Wechsel aus Wolkenfeldern und etwas Sonnenschein. Dies ändert sich über den Tag auch nur wenig und so werden dies die freundlichsten Stunden der Woche sein. Am Sonntag bringt nur der frühe Vormittag noch etwas Sonne, dann zieht es sich schon wieder zu. Auch der Montag zeigt sich eher trüb.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Nicht wirklich etwas Schönes konnten die Medebacher, Hallenberger und Marsberger am Wetter rund um die Wochenmitte finden. Lücken in der dichten Wolkendecke suchte man vergebens, auch im eher trockenen Osten des Sauerlandes regnet es immer wieder und von Schnee, welcher die Landschaft etwas freundlicher macht, war weit und breit nichts zu erkennen. Daran wird sich auch noch mindestens eine Woche lang nicht wirklich etwas ändern. Zwar kann die Temperatur in den Nächten zu Samstag und Sonntag mal knapp unter den Gefrierpunkt sinken, dies aber nur aufgrund eines zeitweise sternenklaren Himmels. Niederschläge sind also in dieser kalten Zeit nicht zu erwarten, erst wenn die Temperaturen im Laufe des Sonntages wieder deutlich ansteigen, macht sich feuchtere Luft mit einer wieder ansteigenden Wahrscheinlichkeit für Niederschläge bemerkbar. Wirklich nass wird es hier aber wohl erst wieder in der Nacht zu Montag und auch zum Start in die neue Woche ist mit eher grauem Wetter zu rechnen. Bei Temperaturen zwischen 4°C in Hallenberg und 6°C in Marsberg hält sich der Regen aber noch in Grenzen.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Die höchsten Lagen des Olsberger Stadtgebietes rund um den Langenberg haben in diesem Januar bisher rund 12 Stunden mit einer dünnen Schneedecke von 1 cm erlebt. Schon unterhalb von 750 m war allerdings noch keine Schneeflocke zu erkennen. Am Freitag Abend werden es wieder nur die höchsten Lagen unseres Mittelgebirges sein, welche mal eine Flocke sehen können. Selbst hier wird sich aber diesmal keine Schneedecke bilden und so beginnt das Wochenende zwar mit leichtem Frost, weiterhin aber überall ohne eine Schnee. Worauf man sich aber vor allem rund um Brilon und Olsberg freuen kann sind einige Sonnenstunden. Bei einem südwestlichen Wind lockern die Hochnebelwolken vor allem entlang der Ruhr und auf der Briloner Hochfläche zeitweise auf. Im Vergleich zu den vergangenen Tagen bleibt es mit Höchstwerten um 5°C vergleichsweise frisch. Nach einer weiteren recht kalten Nacht zum Sonntag ziehen zum Abschluss des Wochenendes bereits wieder dichtere Wolken und damit auch mildere Luft auf. In der Nacht zu Montag und am Montag selbst fallen dann auch die ersten Tropfen.

Der Trend: Bis Ende der kommenden Woche traut sich der Winter weiterhin nicht aus der Deckung. Dann steigen die Chancen auf eine Umstellung der Großwetterlage etwas an. Unsicherheiten sind aber noch groß. Mehr unter www.wetter-sauerland.de