Winterberg: Ansgar Butz neuer König der Schützengesellschaft

Winterberg. Ansgar Butz holt mit dem 619. Schuss den Vogel aus dem Kugelfang. Mit Ehefrau Andrea Butz regiert er nun die Schützengesellschaft Winterberg.

Am Freitagabend bekam er seine Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Schützengesellschaft Winterberg, am Samstagabend dann die Königskette: Ansgar Butz ist der neue Schützenkönig in Winterberg.

Mit dem 619. Schuss holte er den zähen Vogel bei strahlendem Sonnenschein von der Stange und regiert nun die Winterberger Schützen zusammen mit seiner Frau Andrea Butz.

Zuvor war der Gymnasiast Aaron Wiegers bereits am treffsichersten beim Jugendkönigschießen und bildet nun zusammen mit Charlotte Steinhausen das neue Jungschützenkönigspaar der IV. Kompanie der Winterberger Schützengesellschaft.

