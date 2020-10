Winterberg: artgerechte Haltung für gutes Rindfleisch

Am besten selbstgemacht. So könnte das Motto von Ulrich Schmitt lauten – in vielerlei Hinsicht. Früher war er Landwirt im Nebenerwerb und zusätzlich in Teilzeit als Forstwirtschaftsmeister beschäftigt. Seit zehn Jahren ist er Vollerwerbs-Landwirt auf rund 50 Hektar eigenem und gepachtetem Grünland, auf dem auch Pensionstiere stehen.

Seitdem verarbeitet und verkauft er das Fleisch seiner eigenen Ochsen nur noch selbst. „Ich wollte den Zwischenhandel ausschalten. Gewinn mit landwirtschaftlichen Produkten machen nur die, die sie verarbeiten und verkaufen.“ Die Einliegerwohnung im Haus seiner Lebensgefährtin wurde für Produktion und Verkauf umgebaut. Geflieste Böden und Wände und viel blanker Edelstahl sind ein Hinweis, dass hier Fleisch verarbeitet wird.

Nach der groben Zerlegung im Schlachtbetrieb wird das Fleisch in Winterberg weiter verarbeitet und verkauft. Foto: Privat

Schlachten lässt Schmitt seine Ochsen in Bad Berleburg. „Ich fahre sie hin und bleibe meist auch bei ihnen, bis sie am Boden liegen.“ Im Schlachthof werden die Tiere grob zerteilt, zudem kann das Fleisch dort einen Teil seiner Reifezeit verbringen: Mehrere Wochen, je nach Teil, muss es bei zwei Grad Celsius hängen und reifen. „Wenn man Rindfleisch frisch geschlachtet verwendet, schmeckt sogar das Filet wie Gummi.“

Nach Ablauf der Zeit holt Schmitt sein Fleisch in tragbaren Portionen ab und verarbeitet es selbst weiter. Einmal pro Woche öffnet er seinen Laden Am Mittelsberg 6.

Ohne Illusionen

Dass er für einen Nischenmarkt produziert, ist ihm klar. Nur ein geringer Teil der Bevölkerung lege beim Fleischeinkauf Wert auf artgerechte Haltung und Bioqualität. Es habe einen langen Atem gebraucht, aber inzwischen laufe das Geschäft zufriedenstellend. Die Coronakrise brachte noch einmal einen positiven Effekt, „wobei ich nicht weiß, woran das lag: Ob daran, dass die Leute mehr Zeit zum Nachdenken hatten oder an den Schlagzeilen über Tönnies.“

Öffnungszeiten/Infos Der Laden Am Mittelsberg 6 ist freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos: www.schmitt-angusox.de Die Ochsen erhalten ausschließlich Heu, Grassilage, Mineralien und Salz zu fressen. Im Gegensatz zu Mastbullen aus konventioneller Haltung, die mit 18 bis 20 Monaten geschlachtet werden, werden sie drei bis vier Jahre alt.

Trotzdem schmiedet Schmitt für die Zukunft andere Pläne. Von der ehemals eigenen Zucht ist er bereits auf reine Ochsenhaltung umgestiegen. Derzeit hält er noch zwölf Tiere. Wenn die innerhalb der kommenden zwei Jahre nach und nach geschlachtet sind, will er immer noch Landwirt sein. Aber keine Tiere mehr halten. Jahrzehntelange schwere Arbeit, regelmäßige 14-Stunden-Tage, keine Freizeit – der 54-Jährige will das nicht mehr. „Mit Landwirtschaft kann man eigentlich nicht anfangen. Nur aufhören“, meint er, und es klingt bitter.

Die harte Arbeit allein sei nicht sein Problem, sondern auch ständig zunehmende Vorgaben und Vorschriften, vom Desinfektionsplan bis zum Material des Messergriffs. Seiner Ansicht nach haben übertriebene Regulierungen „schon viele kleine Betriebe aus dem Geschäft gedrängt. Ich denke, das ist politisch so gewollt. Und es könnte in ökologischer Hinsicht vieles besser sein, wenn politische Entscheidungen nicht von Lobbyisten beeinflusst würden.“

Drei Kilometer entfernt vom Laden in der Innenstadt, direkt am Rothaarsteig, liegt Schmitts Stall. Er hat ihn 1997 von Grund auf selbst gebaut. Die Angus-Ochsen, zehn schwarze und zwei rotbraune, liegen gemütlich auf einer dicken, sauberen Lage Stroh. Beim Anblick einiger Armvoll Heu setzt sich die tonnenschwere Truppe in Bewegung.

Seit er nicht mehr selbst züchtet, kauft Schmitt seine Ochsen im Alter von sechs bis neun Monaten. Drei bis vier Jahre alt dürfen sie bei ihm werden, leben in der Gruppe sommers auf der Weide und winters im großen Stall, der nur über Futter- und Liegeplätzen überdacht ist. Die Ochsen haben ständig frische Luft und können sich im Stall frei bewegen. Sechs bis acht von ihnen gehen pro Jahr zum Schlachter, „je nach Bedarf, wenn ein Produkt knapp wird.“

Genug Zeit zum Wachsen, einen ruhigen Umgang und ein stressarmes Ende will er seinen Tieren bieten. Mit Romantik aber hat auch diese Landwirtschaft nichts zu tun. „Wer das meint, soll mal in einem Betrieb mitarbeiten.“