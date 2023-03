Winterberg: Autofahrer verletzt sich bei Frontalcrash schwer

Der Unfallfahrer musste in die Klinik nach Winterberg gebracht werden.

Winterberg. Ein 19-Jähriger gerät bei Winterberg in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und kracht frontal in das Auto eines 32-Jährigen.

Ein schwerer Unfall ereignete sich bei Winterberg am vergangenen Freitagabend. Laut der Polizei des Hochsauerlandkreises fuhr gegen 20 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 236 von Winterberg in Richtung Winterberg-Neuastenberg entlang.

In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er mit seinem Wagen auf schneeglatter Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr und stieß dort gegen das Wohnmobil eines 32-jährigen, der in entgegengesetzte Richtung fuhr. Der 19 jährige wurde dabei schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus nach Winterberg transportiert werden.

