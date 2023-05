„Winterberg Bänke“: 21. neue Sitzmöbel für die Innenstadt

Die Stadt Winterberg schafft sich 21 neue Sitzgelegenheiten an und tauft sie „Winterberg Bänke“. Die Kosten liefen bei rund 60.000 Euro.

Winterberg. Die Winterberger Innenstadt hat mit ihrer Vielfalt an Angeboten von Mode, Schuhen, regionalen Produkten, Schmuck, Gastronomie und vielem mehr eine für ihre Größe einzigartige Struktur . Nun wurde sie in den vergangenen Wochen und Monaten mit Mitteln des Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren („Sofortprogrammes Innenstadt“) noch attraktiver gestaltet. Mit der Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 54.280 Euro konnten 21 „Winterberg Bänke“, Abfallbehälter und zwei „Parklets“ angeschafft werden, um die Aufenthaltsqualität für Innenstadt-Besucher zu erhöhen. Die Gesamtinvestition liegt bei rund 60.400 Euro, den Eigenanteil von 10 Prozent trägt die Stadt Winterberg.

Lesen Sie auch:Luxushotel in Winterberg: Worauf es jetzt noch ankommt

Bester Standort soll noch gefunden werden

„Wir freuen uns sehr, dass nun die vielen Anregungen und Ideen aus dem Arbeitskreis Innenstadt, in dem sich viele Bürgerinnen und Bürger, Anwohner und Unternehmer unserer Stadt ehrenamtlich engagieren, sichtbar werden und wir hiermit die Aufenthaltsqualität für Einheimische und auch Gäste weiter steigern“, so Julia Aschenbrenner, Leiterin des Arbeitskreises Innenstadt. „Die formschönen „Winterberg Bänke“ laden zum Verweilen und zu einem ausgedehnten Stadtbummel ein“, heißt es in einer städtischen Mitteilung. Bewusst wurde darauf geachtet, dass die neuen „Winterberg-Bänke“ mit einer Mittelarm-Lehne seniorengerecht gestaltet und auch für Menschen mit Einschränkungen in der Mobilität geeignet sind. Die Standorte der Bänke wurden mit den Einzelhändlern abgestimmt. Sollte sich im Laufe des Jahres heraus stellen, dass es bessere Standort im Bereich Waltenberg und Hauptstraße gibt, können alternative Standorte noch einmal im Arbeitskreis diskutiert werden. Mit dem „Parklet“, das zunächst in einer der ersten Parkbuchten in der Hauptstraße aufgebaut wird, wird ein intergenerativer Aufenthaltsort in Form einer gemütlich gestalteten Sitzgelegenheit geschaffen. Dieses lädt zum Sitzen, Verweilen und Spielen ein und kann jederzeit an andere Standorte der Innenstadt gesetzt werden.

Lesen Sie auch:Westfalenpost Winterberg/Brilon jetzt auf Instagram folgen!

„Ein weiterer, wichtiger Schritt für die zeitgemäße Weiterentwicklung unserer Innenstadt ist gemacht. Natürlich gibt es noch weitere Punkte, die wir mittel- und langfristig Schritt für Schritt umsetzen möchten“, so Bürgermeister Michael Beckmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon