Winterberg: Bedingungsloses Dorfeinkommen

Winterberg. Da ‘bedingungslose Grundeinkommen’ ist ein Thema in der großen Politik, Winterberg geht mit einem Wortspiel daran.

Das Ziel ist klar definiert: Die Stadt Winterberg möchte das Leben in den Dörfern Winterbergs für alle Generationen so attraktiv wie möglich gestalten. Ein wichtiger Baustein dafür soll im kommenden Jahr die Einführung des ‘bedingungslosen Dorfeinkommens’ sein.

Entscheidung bei Haushaltsberatungen

Entwickelt wurde die Idee für dieses Instrument bereits im Jahr 2020, im nächsten Jahr soll es umgesetzt werden - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Haushaltsplan, also die Finanzlage der Stadt Winterberg, das auch zulässt. Entscheidendes Gremium ist der Rat der Stadt Winterberg, der in den kommenden Haushaltsberatungen für das Jahr 2022 darüber final entscheiden wird, ob das bedingungslose Dorfeinkommen schon im nächsten Jahr eingeführt werden kann.

Sockelbetrag plus Einwohnerzuschlag

Hinter dem Projekt steht die Idee der Stadt Winterberg, den Dörfern einen Geldbetrag zur völlig freien Verfügung ohne jegliche Auflagen zur Verfügung zu stellen. „Mit dem bedingungslosen Dorfeinkommen möchten wir die Ortsteile, die Expertise der Einwohnerinnen und Einwohner für ihren Ortsteil, das Ehrenamt und die Bindung der Menschen an ihr direktes Umfeld weiter stärken“, erläutert Bürgermeister Michael Beckmann. Das Konzept sieht vor, dass der Rat der Stadt Winterberg bei den jährlichen Haushaltsberatungen ein Gesamtbudget für das bedingungslose Dorfeinkommen festlegt, welches dann immer zu Jahresbeginn ausgeschüttet wird. Berechnungsbasis für das bedingungslose Dorfeinkommen ist zum einen ein für alle Dörfer identischer Sockelbetrag und zum anderen ein zusätzlicher Betrag, der sich an der jeweiligen Einwohnerzahl der Dörfer orientiert.

Lesen sie auch: Schon mal was von dem Winterberger „Wegbierkiosk“ gehört?

Die Einwohner der Dörfer entscheiden dann in Eigenverantwortung darüber, welche Projekte mit dem bedingungslosen Dorfeinkommen umgesetzt werden sollen. „Mit dem Geld können die Dörfer z.B. Bänke, Mülleimer, Infotafeln, Mitmachaktionen oder Freizeitprojekte für Kinder finanzieren. Ich bin mir sicher, dass in allen Ortsteilen tolle Projekte umgesetzt werden, die die Lebensqualität noch einmal spürbar erhöhen und das Gemeinschaftsgefühl sowie die Identifikation mit dem eigenen Ortsteil stärken wird“, so Bürgermeister Michael Beckmann, dem die Umsetzung des bedingungslosen Dorfeinkommens sehr am Herzen liegt, um Winterberg und seine Ortschaften fit und attraktiv zu machen für die zukünftigen Herausforderungen für Städte in ländlichen Regionen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon