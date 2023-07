Winterberg begeistert Special Olympic Athleten aus Hong Kong

Wie die Sportlerinnen und Sportler aus der Metropole die Gastfreundschaft der sauerländischen Stadt erlebten.

Winterberg. Die Special Olympic World Games in Berlin werden auch in Winterberg noch lange in Erinnerung bleiben, denn im Rahmen der olympischen Spiele der geistig und mehrfach behinderten Menschen fanden im Vorfeld die sogenannten Host-Town-Tage auch in Winterberg statt.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

71 Sportlerinnen und Sportler kamen gemeinsam mit weiteren 51 Begleitpersonen von Hong Kong nach Winterberg, um sich auf die Spiele in der Bundeshauptstadt vorzubereiten. Dank des reichhaltigen Sportstättenangebotes in Winterberg war das sehr gut möglich. Doch auch Begegnung und das Kennenlernen der gastgebenden Stadt standen auf dem Programm der drei Tage in Winterberg.

Lesen Sie auch:Zäher Schützenvogel bei der Briloner Landjugend - die Fotos!

Wasserski und Volleyball

Auf der Panorama-Erlebnis-Brücke gab es einen guten Überblick und viel Aufmerksamkeit bekam auch die Eis-Arena. Das Kontrastprogramm gab es auf der Wanderung über den Rothaarsteig, bei der die grüne Natur bewundert wurde. Ebenso war die St.-Georg-Schanze ein beeindruckendes Ziel. Am Hillebachsee in Niedersfeld gab es am nächsten Tag des Besuchs viel Gelegenheit für Aktivitäten wie Wasserski, Volleyball und Begegnung. Und auch Entspannung war für viele nach der langen Reise nach Deutschland wichtig, zumal es am folgenden Tag mit dem Bus nach Berlin ging. Die Menschen aus der großen Metropole bestaunten Winterberg und zeigten sich über die Vielfältigkeit sehr beeindruckt, drückten immer wieder ihre Dankbarkeit aus.

Lesen Sie auch:Kiffen legalisieren? Das sagt die Drogenberaterin aus Brilon

50.000 Zuschauer in Berlin

Mit vielen bunten Eindrücken erlebte die Delegation aus Hong Kong auch die Eröffnungsfeier im großen Berliner Olympiastadion mit fast 50.000 Zuschauern. Auch der stv. Bürgermeister Joachim Reuter zog mit ins Stadion ein, als die Special Olympic Mannschaft aus Hong Kong aufgerufen wurde. Fast 7000 Akteure waren am großen Einzug beteiligt, im Anschluss eröffnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell die Spiele.

Was folgte, waren sportliche Wettbewerbe im Olympiastadion, in den Messehallen und auch mitten in Berlin. Mit dabei war auch Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, die für die gastgebende Stadt Winterberg das Host-Town-Programm organisierte.

Lesen Sie auch: Winterberg: Autofahrer kollidiert mit Holztransporter

75 Medaillen, davon 39 in Gold

„Die Freude, der Ehrgeiz und der Zusammenhalt bei diesen Spielen waren sehr beeindruckend und ansteckend. Es war ein außergewöhnliches Ereignis, sowohl in Winterberg, als auch in Berlin“, so Borgmann, der in Berlin vor allem den Mannschaften aus Hong Kong und Deutschland zujubelte. „Wir vermissen Winterberg, es war so schön bei Euch“, so die Delegationsleitung Dr. Peggy Choi und Sang Lee bei einem Treffen in Berlin.

Insgesamt 75 Medaillen, 39 davon in Gold, konnten in unterschiedlichen Sportarten für Hong Kong gewonnen werden. Die Medaillen standen aber nicht so sehr im Fokus der Spiele, die unter dem Motto „Zusammen unschlagbar“ gezeigt haben, dass inklusiver Sport und inklusives Leben machbar ist, wenn man sich offen und ohne Vorbehalte öffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon