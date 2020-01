Winterberg: Beifahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Einsatzkräfte mussten in Winterberg in der Nähe einer Tankstelle eine Person aus ihrem Fahrzeug befreien.

Winterberg. An einem Kreisverkehr auf der B480 in Winterberg kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Die Polizei in Winterberg ist am späten Freitagabend zu einem ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr Haarfelder Straße / Am Hagenblech gerufen worden. Ein Geländewagen fuhr auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw auf. Die Beifahrerin im wartenden Pkw wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Der Rettungsdienst musste das Dach des Pkw entfernen, um die 53-jährige Winterbergerin patientengerecht zu befreien. Die Verletzte wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Die übrigen Insassen beider Fahrzeuge blieben unverletzt. Für die Dauer des Rettungsdiensteinsatzes musste das angrenzende Tankstellen-Gelände gesperrt werden. Die Bundesstraße B480 blieb frei, so dass es zu keinen Verkehrsstörungen kommen konnte.