Feuerwehreinsatz in Niedersfelder Sparkasse ist beendet

Niedersfeld. Eine versehentlich ausgelöste Sicherheitsvorrichtung in der Sparkasse ruft Brandbekämpfer auf den Plan. Einheiten rücken wieder ab

Der Feuerwehreinsatz am Montagmittag (19. Februar) in Niedersfeld bei Winterberg ist beendet. Laut Alarmierung wurden die Einsatzkräfte um 13.25 Uhr zu einem Zimmerband in der Sparkasse in der Ruhrstraße gerufen. Feuerwehreinheiten aus Grönebach, Winterberg, Hildfeld und Niedersfeld machte sich auf den Weg zum angeblichen Brandort. Doch dort entpuppte sich die Situation als weniger dramatisch, erklärt der Pressesprecher der Feuerwehr, Jens Vogelsang, gegenüber der WP.

Es habe lediglich eine Vernebelung in der Bank gegeben. Wie die Pressesprecherin der Polizei des Hochsauerlandkreises, Lucia Rogge, bestätigt, sei bei Wartungsarbeiten aus Versehen eine Vernebelungsanlage ausgelöst worden. Diese werden zunehmend in Banken eingesetzt, um sich vor Automatensprengern zu schützen.

