Winterberg: Das ändert sich im Getränkemarkt Siedlinghausen

Winterberg. Der Getränkemarkt im Winterberger Ortsteil Siedlinghausen wechselt den Besitzer. Das hat Auswirkungen auf das Konzept und die Produkte.

Ein Umbruch steht im Winterberger Ortsteil Siedlinghausen an. Genauer gesagt in der Hochsauerlandstraße bei „Ute’s Getränke Star“, denn während Post, Lotto und Getränkemarkt erhalten bleiben, zieht sich Ute Kreft zurück. Ab dem 21. März wird Patrick Fahle dort zusätzlich seine Genusswerkstatt eröffnen. Die war bisher immer nur mobil unterwegs.

Die Genusswerkstatt bietet ein breites Angebot von Tastings und auch Kursen an. Normalerweise musste Fahle dafür in die Gastronomien oder zu anderen Locations fahren, um mit seinen Kunden die Workshops durchführen zu können. Im Markt in Siedlinghausen wird dafür extra ein Bereich mit einer kleinen Küchenzeile eingerichtet. Dann sind auch Verköstigungen mit Wein, Rum, Bier und vielem mehr vor Ort möglich. „Früher haben wir viel bei uns zuhause gemacht, bald wird das im Getränkemarkt möglich sein. Dort führen wir das mit einem veränderten Konzept fort.

Workshops, Tastings und Spezialitäten aus dem Sauerland in Winterberg

Das Interesse an den Workshops sei in der Vergangenheit immer weiter gestiegen, so dass es auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden war, das ganze Equipment zu den Kunden zu bringen. Die Idee war einen Raum zu schaffen, wo sie stattfinden können. Schwierig ist aber, dass die Termine abends und am Wochenende sind. 70 Quadratmeter Platz nimmt der Tasting-Bereich im rund 400 Quadratmeter großen Markt ein. „Die Tastings sind ein großes Standbein von uns und da soll das Ambiente passen. Keiner soll neben Wasserkisten sitzen“, so Fahle. Ein Industrielook wird angestrebt. Der Markt soll sich verändern, keine Möbel werden übernommen. Dafür muss der Markt auch für eine Woche schließen. Sportlich, wie der Winterberger sagt, aber machbar.

Fahle hörte, dass ein Nachfolger für den Getränkemarkt gesucht wird und schlug zu. „Lotto, Post und der Getränkemarkt sind für den täglichen Bedarf in diesem Ort sehr wichtig. Wir ergänzen das Sortiment jetzt mit Produkten aus dem Sauerland, Bierspezialitäten, Wein und Spirituosen, die es sonst nicht in jedem Supermarkt gibt“, sagt er.

Winterberger entwickeln eigenen Likör Miley’s

Auch der eigene Likör Miley’s wird dann dort im Angebot sein. Der Aperitif ist nach seiner Tochter benannt. 2017 ging das Ehepaar Patrick und Claudia ans Werk und überlegte, wie der Geschmack des eigenen Getränkes wohl sein sollte. Fruchtig, blumig, erdig. Es mussten viele Experimente gemacht werden. Die endgültige Wahl fiel dann auf die Himbeere. Das Endprodukt soll aber nicht einfach ein Schnaps sein, sondern mit anderen Zutaten kombiniert werden. „Das wurde dann zu einem ‘Problem’, denn diese Zutaten nahmen dann den Geschmack weg oder die Frucht war zu stark. Wir mussten ständig dran feilen bis meine Frau dann sagte, dass es ihr schmeckt“, sagt Patrick Fahle. Mittlerweile ist das Sortiment enorm gewachsen und sechs Getränke befinden sich in der Miley’s Kollektion. Jetzt bekommt die Marke einen eigenen Standort, wo probiert werden kann.

