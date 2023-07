Winterberg: Das sind die Abiturienten 2023

Winterberg. Insgesamt 81 Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums haben 2023 ihr Abitur erfolgreich abgeschlossen. Drei Schüler stechen besonders hervor:

In einer großen Festveranstaltung wurde der diesjährige Abiturjahrgang des Winterberger Geschwister-Scholl-Gymnasiums im Oversum feierlich verabschiedet. Insgesamt 81 Absolventen konnten das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife aus den Händen von Schulleiter Ulrich Cappel entgegennehmen. Im Namen der Stadt Winterberg gratulierte Bürgermeister Michael Beckmann den Abiturienten 2023 und gab gute Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg.

Neben den Jahrgangsstufenleitern Yvonne Zoll und André Müller überbrachte auch der Schülersprecher Jonte Föhrer Glückwünsche. Schulleiter Ulrich Cappel forderte die Absolventinnen und Absolventen auf, sich innerhalb der Gesellschaft zu engagieren und Werte wie Toleranz, Fairness und Teamgeist aktiv zu leben. Bei der anschließenden Aushändigung der Reifezeugnisse wurden Luca Hollstegge (1,0), Finn Luis Tielke (1,0) und Henning Wirtz (1,0) für ihre überragenden Leistungen mit einem Präsent ausgezeichnet. Dank des Fördervereins konnten auch weitere Schülerinnen und Schüler für besondere Leistungen in den Fächern Deutsch, Chemie und Philosophie sowie für ihr Engagement im Leistungssport, in der Schülervertretung und im Schulsanitätsdienst geehrt werden. Im Anschluss an die offizielle Verleihung der Abiturzeugnisse feierte die Abiturientia 2023 mit Eltern, Geschwistern, Freunden, Bekannten und Lehrern in der Schützenhalle in Züschen bis in die frühen Morgenstunden.

Die Namen Abiturienten 2023: Denise Arnold, Angelique Baatke, Sarina Baskaran, Niklas Betten, Michel Borgmann, Tyler-Noah Borgmann, Tycho Bosman, Nicole Brandner, Vivien Braun, Philipp Brehmeier, Dean Brinkmann, Pauline Brune, Ben Buchau, Sam Diemel, Niklas Doetkotte, Nils Dommach, Eric Drilling, Maurice Eckel, Lea Emde, Lukas Fogel, Rebecca Garte, Pheline Hamm, Marc Hermann, Luca Hollstegge, Yannik Holtkotten, Moritz Hunold, Paul Irle, Noelia Isenberg, Jonas Jackowski, Lironda Januzaj, Pascal Jennert, Ronja Joch, Robin Kaiser, Collin Kaminski, Nikolai Kellermann, Nele Knorr, Max Körner, Vanessa Körner, Chiara Kracht, Leon Kracht, Dana Krowarsch, Jan Niklas Lange, Yara Lange, Vivian Leenaert, Jost Leiße, Marc Löffler, Jan Lörwald, Nikita Markwart, Clara Marie Mause, Samuel Mengel, Jonathan Moscovici, Maja Müller, Mia Lena Mütze, Marie Naehring, Louis Niggemann, Evelina Patkin, Leonie Paul, Lukas Piorek, Endrit Popova, Jana Potapov, Marle Rupprath, Alina Sauerland, Klara Schenk, Mara Schmidt, Sophia Schmidtbauer, Josephin Schüttler, Jona Schweitzer, Sina Silbach, Liv Spies, Maximilian Stahlschmidt, Noah Steinhausen, Marc Theine, Finn Tielke, Jana Völkel, Lennart Voß, Laura Wanny, Luis Weber, Joel Wehren, Florentine Welschoff, Lara Welticke, Henning Wirtz, Vanessa Wolf.

