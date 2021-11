Winterberg: Diese Idee steckt hinter Schnuppermuseum-Projekt

Winterberg. Die Siedlinghauser Heimatstuben suchen nach neuen Wegen, um die Menschen für Heimatgeschichte zu begeistern und setzen dafür auf moderne Technik.

Die Corona-Pandemie hat Museen wie den Siedlinghauser Heimatstuben arg zugesetzt und zu einem großen Besucherschwund geführt. Grund genug für Franz Mickus ein Konzept für die Zukunft zu entwickeln, dass Heimatgeschichte greifbar macht auch ohne dass man dafür ein Museum besuchen muss: Die Idee: „Kommen die Besucher nicht zu uns, müssen wir zu ihnen gehen.“

Interaktive Angebote

Möglich werden soll das mit Hilfe eines „Schnuppermuseums“. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von themenbezogenen Infoheften, die sowohl analoge als auch digitale Elemente enthalten. Verknüpft sein sollen sie mit zentralen, geschichtsträchtigen Punkten im Winterberger Stadtgebiet. „Langfristiges Ziel ist es, Besuchern und Einheimischen die Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Umgebung auf kurzweilige und interaktive Weise nahe zu bringen“, erklärt Franz Mickus, der seit vielen Jahren heimatgeschichtlich aktiv ist.

QR-Code scannen

Beispiel: Die Handelsmann-Skulptur auf dem Winterberger Marktplatz. Franz Mickus erklärt: „Ein QR-Code mit einem Kurzvideo - angebracht in unmittelbarer Nähe - könnte erste Informationen darüber liefern, was es mit dieser Figur auf sich hat.“ Wer über diese Informationen hinaus noch mehr über den Handelsmann, der sich von seiner Familie verabschiedet, haben möchte, der könnte sie künftig mit Hilfe des „Schnuppermuseums“ erhalten. Dafür sollen handliche Broschüren erstellt werden, die man käuflich erwerben kann. Franz Mickus hat schon zu diversen Themen „Schnupperhefte“ zusammengestellt, in denen man nicht nur lesen, sondern mit deren Hilfe man auch hören und sehen kann, welche Geschichten sich hinter einer Sehenswürdigkeit oder einer Sache verbergen. Möglich wird das über den Einsatz von QR-Codes. Für junge Besuche gibt es dann zum Beispiel die Geschichte über den ehrlichen Kaufmann, für die Älteren wird „Das Gasthaus des Schreckens“ zu hören sein. Ergänzt wird das Ganze durch historische Informationen zur Geschichte der Winterberger Handelsleute und Fotos zum Thema.

Schnuppermuseum

Das „Schnuppermuseum“ ist nicht der erste Schritt, den die Siedlinghauser Heimatstuben in die digitale Zukunft machen. Unter der Homepage „Sauerlandibus“ gibt es auch ein Online-Musuem, das interaktiv Einblick in die wechselvolle Geschichte der Region rund um den Kahlen Asten bietet.

Broschüre Schnuppermuseum Heimatstube Siedlinghausen Foto: Jutta Klute

Bisher hat Franz Mickus für das Schnuppermusuem sechs Broschüren im DIN-A6-Format zusammengestellt. Neben dem Sauerländer Wanderhändler gibt es Einblick in folgende Themen: „Der Bergsee und seine geheimnisvolle Geschichte“, „Winterberger Halsgericht“ mit Bezug zum Denkmal am Rathaus in Winterberg, „Die sagenumwobene Negerkirche“, „Frag doch mal die Oma“ (Spiele, Lieder, Text und mehr aus der Zeit von Anno dazumal) und Sauerländer Platt. Wenn es nach Franz Mickus geht, sollen weitere folgen. Der 83-Jährige erzählt: „Ich habe mich schon immer für Geschichte und Heimatgeschichte interessiert. Mir macht es Spaß, solche Ideen zu entwickeln. Schön wäre es, wenn wir durch dieses Projekt auch Gäste und Einheimische auf unsere Heimatstuben aufmerksam machen können. Vielleicht kommt der eine oder andere ja auch mal zu uns ins Museum.“

Heimatpreis: 2. Platz

Kürzlich hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Winterberg entschieden, dass der Heimat- und Verkehrsverein Siedlinghausen als Projektträger den zweiten Platz des Heimatpreises 2021 der Stadt erhält, der mit einem Geldbetrag von 1.500 Euro verbunden ist. Die Preisübergabe erfolgt im Rahmen des nächsten Neujahresempfang der Stadt Winterberg. Wie das Geld eingesetzt werden soll, soll zusammen mit den Betreibern der Siedlinghauser Heimatstuben und dem Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins beschlossen werden.

