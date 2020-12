Winterberg: Diese Schulen erhalten den Klimaschutzpreis

Winterberg. Drei Schulen in Winterberg erhalten den Westenergie-Klimaschutzpreis. 1000 Euro beträgt da Preisgeld. Das sind die Projekte der Gewinner.

Die Corona-Pandemie hat den Klimawandel nicht gestoppt. Umso wichtiger ist es, immer wieder auf dieses Thema hinzuweisen. Mit dem Westenergie-Klimaschutzpreis werden schon seit vielen Jahren vorbildliche Umweltschutzprojekte ausgezeichnet. Bürgermeister Michael Beckmann konnte drei Projektträgern die Urkunden und Geldpreise überreichen.

Die diesjährigen Preisträger sind die Katholische Grundschule Winterberg, der SC Neuastenberg-Langewiese und die Garten-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro stellt die Westenergie AG zur Verfügung.

Schulen in Winterberg setzen sich für Klimaschutz und Umwelt ein

Mit dem Klimaschutzpreis werden jährlich Projekte ausgezeichnet, die sich für denUmwelt- und Klimaschutzeiner Gemeinde oder Stadt stark machen und durch ihren Einsatz natürliche Umweltbedingungen erhalten, ungünstigen Bedingungen entgegenwirken oder zu einem effizienten Einsatz von Energie beitragen. Insgesamt wurden die vier Bewerbungen um den Klimaschutzpreis 2020 im Haupt- und Finanzausschuss ausführlich beraten.

Die Katholische Grundschule Winterberg hat einen Naturgarten auf dem Schulgelände eingerichtet, der sich im Laufe der kommenden Jahre noch weiterentwickeln soll. Bei der Einrichtung des Gartens waren die Kinder stark eingebunden und wurden so früh an einen verantwortungsbewussten und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Natur herangeführt. Das Engagement der Grundschule wurde mit dem ersten Platz und einem Preisgeld von 500 Euro belohnt.

Clever Strom gespart

Über den zweiten Platz und 300 Euro Preisgeld kann sich der SC Neuastenberg-Langewiese freuen. In den letzten Jahren wurden die Straßenleuchten der Rollerbahn und die Flutlichtstrahler des Fußballfeldes in LED-Strahler und LED-Beleuchtung umgetauscht. Auch wurde in diesem Jahr die Beleuchtung von Schießstand, Soccerplatz und der Außenbereich des Vereinsheims auf energiesparendere Beleuchtung umgestellt.

Mit dem dritten Platz und einem Preisgeld von 200 Euro wurde die Garten-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Winterberg ausgezeichnet. Mit dem Projekt „Unser vielfältiger Schulgarten – ein ganzjähriges Erlebnis-, Lern- und Rückzugsort für alle“ möchte die AG einen Erlebnis- und Lernort für Schülerinnen und Schüler gestalten. Aus diesem Grund wurde zunächst ein großes Pflanzbeet und drei Hochbeete errichtet.

Nachhaltigkeit wird trotz Corona nicht vergessen

Der vierte Preis ging an das DRK-Familienzentrum mit dem Projekt „Wurmkiste“. Das DRK Familienzentrum erhält von der Westenergie AG einen Trostpreis und die Stadt Winterberg stellt das Projekt in einer eigenen Pressemitteilung vor.

„Die Projekte der Preisträger zeigen, dass NachhaltigkeitUmweltschutz und die Herausforderungen des Klimawandels auch in Zeiten der Pandemie nicht vergessen werden“, so Bürgermeister Michael Beckmann.