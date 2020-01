Winterberg/Willingen. Kalte Luft strömt am Wochenende ins Sauerland. Das bessert die Bedingungen für Skifahrer etwas. Welche Lifte sind geöffnet und wo wird gerodelt?

Winterberg: Diese Skilifte laufen in der Wintersport-Arena

Die milden Tage sind erst einmal vorüber. Kältere Temperaturen und trockene Luft verbessern die Wintersportbedingungen. Mit fünf bis zehn aktiven Liften halten die Skigebiete der Wintersport-Arena Sauerland weiterhin ein Grundangebot bereit.

Schneelage und Lifte

An rund fünf bis zehn Skiliften ist am Wochenende Wintersport möglich. Nach dem aktuellen Temperaturrückgang sind die Bedingungen auf der Basis von technisch erzeugtem Schnee noch gut. Eine Erweiterung des Angebots ist frühestens zum dritten Januarwochenende möglich.

Folgende Liftanlagen sind am Freitag geöffnet

Willingen-Skigebiet 15 cm Maschinenschnee 2 Lifte

Winterberg-Altastenberg 20 cm Maschinenschnee 1 Lift

Winterberg-Neuastenberg 15 cm Maschinenschnee 1 Lift

Winterberg-Ruhrquelle 15 cm Maschinenschnee 1 Lift

Winterberg-Skiliftkarussell 20 cm Maschinenschnee 8 Lifte

Rodeln

Rodelhänge sind zurzeit in Willingen (Dorfwiese) und an der Ruhrquelle präpariert. In der Landschaft ist aufgrund fehlender Naturschneedecke das Rodeln nicht möglich.

Winterwandern ´Zu einer kleinen Wanderung lädt mit einigen Sonnenstunden der Samstag ein. Am Sonntag werden Wanderer in den höchsten Lagen eine leicht überzuckerte Landschaft vorfinden.

Wetter

Nach einer milden, nassen Phase folgt nun eine trockene, kühlere Woche. Meist bewegt sich das Thermometer in der Nacht bei Null Grad. Damit sind die Schneedecken am Morgen fest und die Schneesubstanz bleibt erhalten.

In der Nacht zu Sonntag sollen auf den Bergen ein paar Schneeflocken fallen. Zum dritten Januarwochenende hin melden verschiedene Wettermodelle eine Tendenz zu mehr Winter. Sollte das eintreffen, wird das Wintersportangebot wachsen und bei entsprechender Schneemenge auch Langlauf möglich sein. Die Daten zeigen: meist liegt erst ab der zweiten Januarhälfte „richtig“ Schnee im Raum Winterberg. Wenn die Wettermodelle recht behalten, wird es wohl auch in diesem Winter so sein.

Winterwanderwoche

Ganz gleich ob Schnee liegt oder nicht. Bei der Winterwanderwoche in der Ferienregion Winterberg mit Hallenberg vom 16. bis 19. Januar gibt es ein rundum spannendes Programm.

Zum Beispiel eine Wanderung unter dem Motto „Land, Leute, Vieh“, eine Fackelwanderung zur Kapelle „Am Hackelberg“ in Züschen inklusive Glühwein, Winterwandern von Züschen nach Hallenberg unter dem Thema „Wir lernen unsere Nachbarn kennen“, Schneeschuhwandern“ und Winterwandern auf der Hochheide.

Anreise

Die Straßen sind frei von Schnee. Mit Staus ist nicht zu rechnen.