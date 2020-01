Winterberg: Diese Veranstaltungen sind 2020 erneut geplant

Winterberg. Der Stadtmarketingverein Winterberg blickt zufrieden auf 2019 zurück und plant 2020 die Rückkehr einiger gut gestarteten Veranstaltungen.

Ein ereignisreiches Jahr 2019 liegt hinter dem Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern. Dies wurde bei der gut besuchten Mitgliederversammlung deutlich. Und auch in diesem Jahr ist der Veranstaltungskalender gefüllt. Unter anderem steht das 3. Winterberger Stadterlebnis am 9. und 10. Mai an. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Der Vorstandsvorsitzende Marcel Pauly sowie Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Beckmann blickten aber zunächst zurück auf 2019 und zogen ein positives Jahres-Fazit.

Bei den Neuwahlen wurde nach zwei Jahren Vakanz der Bereich des produzierenden Gewerbes mit Uwe Susewind neu besetzt. Mit Pia Engemann und Sebastian Leber wurde für den Bereich Gesundheit und Sport zudem eine Doppelspitze gefunden.

Sparkassen Open Air in Winterberg kam gut an

Events wie das Sparkassen Open Air, der Street-Food-Markt und das Winterberger Winterdorf sind sehr gut angekommen. Neu im Programm waren das Summerwave-Festival von Jugendlichen für Jugendliche am Hillebachsee und die Veranstaltung „Wildes Winterberg“, eine Kooperation mit dem Hegering Winterberg-Hallenberg und dem Hotel Liebesglück.

Ob es ein Summerwave-Festival 2.0 geben wird, ist noch offen, wird jedoch gerade mit den Organisatoren aus 2019 besprochen. Nicht zu vergessen die Veranstaltungsreihe der Projektgruppe Kultur „KuKuK!“, die wieder mit einem vielfältigen Programm überzeugte, wenngleich sich die Gruppe mehr Unterstützer und Besucher wünscht.

3. Stadterlebnis ist eingeplant

Auch in diesem Jahr dürfen sich Gäste und Einheimische neben dem 3. Winterberger Stadterlebnis wieder auf zahlreiche Veranstaltungen freuen. Terminiert sind bereits der nächste Street-Food-Markt vom 14. bis 16. Februar 2020 sowie das Winterberger Winterdorf vom 18. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021.

Altkreis Brilon Solidaritätsaktionen Aktiv wurde der Stadtmarketingverein auch bei der Unterstützung des insolventen St. Franziskus-Hospitals. Mit Solidaritätsaktionen wurde auf die Bedeutung des Krankenhauses aufmerksam gemacht.

„Es wird neben unserer Netzwerk-Arbeit natürlich auch wieder das Sparkassen Open Air geben, die KuKuK-Veranstaltungen und das Summerwave-Festival schreit förmlich nach einer Wiederholung. Überhaupt werden wir vermehrt Aktionen und Events für die junge Generation unterstützen. So haben wir bereits einen ersten Förderantrag für die Fortführung der Jugendkunstgalerie gestellt“, sagt Julia Aschenbrenner, Projektverantwortliche im Stadtmarketingverein.

Digitalisierung rückt in den Fokus in Winterberg

Neben den anderen Projekten liegt ein besonderes Augenmerk des Vereins auf dem Bereich Digitalisierung. „Auf dem Weg zur Smart-City“ lautet das Motto. 2019 haben dazu bereits Workshop-Treffen stattgefunden. Dabei wurden viele Ideen angestoßen, die dabei helfen sollen, den Bürgern den Alltag mithilfe von neuen digitalen Angeboten und Dienstleistungen zu erleichtern bzw. ihnen einfach mehr Service für die Gestaltung ihrer Freizeit zu bieten.

Zudem soll es Angebote geben, um Menschen auch einen leichten Einstieg in die digitale Welt zu ermöglichen beispielsweise über Kurse, die den Umgang mit dem eigenen Smartphone bzw. mit sozialen Netzwerken thematisieren.

Öffentliche Förderung 2019 abgelaufen

Eine positive Bilanz zog Geschäftsführer Michael Beckmann auch beim Projekt „Hand ans Werk“, das mit den Städten Medebach und Hallenberg umgesetzt wurde. Die öffentliche Förderung ist Ende 2019 abgelaufen, das Projekt soll aber fortgesetzt werden. „Dank des Engagements vieler Unternehmen aus der Handwerks-Branche und der drei Kommunen haben wir viele sehr gute Projekte entwickelt, um vor allem Jugendlichen die Chancen der Handwerks-Berufe näher zu bringen.“, so Michael Beckmann.