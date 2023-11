Winterberg: Dieser Platz soll trauernde Menschen vereinen

Birgit Winter von der Selbsthilfegruppe „One more Light“ lässt einen Baum in dem Ruhewald in Winterberg-Elkeringhausen segnen. Es soll ein Platz für Trauernde geschaffen werden.

Winterberg Jemanden zu verlieren ist unvorstellbar. Birgit Winters Selbsthilfegruppe „One more Light“ will Angehörigen einen Platz zum Trauern schenken.

Am Freitag, 17. November, tritt ein ganz bestimmter Baum im Ruhewald Winterberg-Elkeringhausen in eine bedeutende Rolle ein. Er wird per Segnung und einer besonderen Andacht zu einem Ort ernannt, an dem Menschen sowohl still und für sich trauern und gedenken können, sich aber ebenso auch trauernde Angehörige und Freunde von Verstorbenen, die einen Freitod begangen haben, zum gemeinsamen Austausch treffen können. Die Selbsthilfegruppe „One more Light“ (OML) hat die Baumsegnung ins Leben gerufen und möchte gerade auch in der dunklen Jahreszeit zeigen, dass Menschen mit Depressionen und Ängsten nicht alleine dastehen. Die Initiatorin und Gründerin von OML, Birgit Winter, hat mit der WP über den Hintergrund und die Geschichte hinter der Selbsthilfegruppe gesprochen.

Schlüsselmoment mit dem Rockstar

„Es muss mehr über Depressionen gesprochen werden. Menschen, die sich vernetzen, wachsen mit ihrer Trauer und lernen besser damit umgehen zu können“, berichtet Birgit Winter, die OML im September 2018 mit zwei weiteren Freunden gegründet hat. Musik war für sie immer ein ganz wichtiger und bedeutender Teil ihres Lebens. Im Jahr 2014 erlebte sie einen Schlüsselmoment, der eine ganz entscheidende Rolle bei der Gründung ihrer Selbsthilfegruppe gespielt hat. Sie traf im Vorfeld eines Konzerts der US-amerikanischen Rockband „Linkin Park“ in Köln die Bandmitglieder, darunter auch ihren Frontsänger Chester Bennington. „Er war aufgedreht, hat herumgealbert, versucht Kölsch zu reden und sich der Mentalität seiner Fans anzupassen. Er hat ausgestrahlt, dass seine Welt in Ordnung sein müsste“, erinnert sich die Gründerin von OML zurück.

Linkin Parks Frontsänger Chester Bennington verhalf vielen Millionen seiner Fans durch schwere Zeiten, 2017 nahm sich der unter Depressionen leidende US-Amerikaner selbst das Leben. Foto: Maciej Kulczynski / picture alliance / dpa

Zwischen den Zeilen lesen

Im Juli 2017 der Schock: Er nahm sich kurz nach Ende der Europatournee von Linkin Park sein Leben und schockierte damit die gesamte Musikbranche. Er litt unter Depressionen und trug zahllose Traumata aus seiner Jugend mit sich herum. „Zwischen den Zeilen seiner Songs kann man im Nachhinein so viele Hilfeschreie heraushören. Wenn man selbst traurig ist, dann liest man den Text genau mit, wenn man glücklich ist, genießt man meist nur das Lied“, so Birgit Winter. In dem Song „One More Light“ thematisieren Bennington und Co die Wertschätzung von Menschen und Dingen, die man im Leben hat und sprechen von der großen Wirkung, die von einem ausgehenden Licht (Menschenleben) ausgehen kann. Jedes Treffen von OML beginnt mit dem Abspielen der deutschen Variante des gleichnamigen Songs.

„Das Lied ist der Einstieg in einen geschützten Rahmen mit gleichgesinnten Teilnehmern. Bei uns werden alle gleich behandelt, neue und alte Mitglieder“, betont Birgit Winter. Ein brennendes Teelicht, das alle Teilnehmer zu Beginn jedes Treffens in die Hand gedrückt bekommen, soll symbolisieren, dass kein Licht von niemanden ausgehen soll. In dem bereits fünfjährigen Bestehen von OML haben mit der Zeit über 200 Menschen an dem gemeinsamen Austausch über Ängste und Depressionen teilgenommen. „Mit einem Telefonat zu Beginn versuche ich den potenziellen neuen Mitgliedern die Hemmungen zu nehmen. Wir sprechen über die individuelle Geschichte und über einen Besuch bei uns in Winterberg“, berichtet die Initiatorin der Baumsegnung. Eine ehemalige Teilnehmerin von OML, die den Freitod gewählt hat, liegt auf dem Ruhewald begraben.

Der Baum als Symbol

In Winterberg-Elkeringhausen („St. Bonifatiusweg“ ins Navigationssystem eingeben) wird Hans-Joachim Bexkens, ein langjähriger Seelsorger aus dem HSK, die Baumsegnung durchführen. „Der Baum soll ein Symbol des Austausches für die Trauernden werden. Menschen, die sich das Leben genommen haben, standen meist mitten drinnen und haben einige alleine gelassen. Wir erhoffen uns, Gespräche in einem geschützten Raum zu ermöglichen“, betont Birgit Winter. Neben dem Song von Linkin Park wird „Out of the Dark“ von Falco gespielt, der in dem Lied die Abhängigkeit zu Drogen anspricht und ebenfalls mit der Beendigung seines Lebens liebäugelt. Ergänzt wird die Segnung von einigen Worten der Initiatorin sowie dem Austausch der Gäste.

Kontakt zu der Selbsthilfegruppe „One more Light“: Birgit Winter, Tel. 0179/3461098.

Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Suizidgedanken leiden oder jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie unter 0800 1110-111 und unter 0800 1110-222 oder im Internet unter telefonseelsorge.de

