Winterberg: DIY-Festtags-Menüs aus der Kiste

Züschen. Statt fertiger Gerichte gibt es im Lieferservice vorbereitete Weihnachts-Menü-Komponenten zum Selberkochen. Auch Angebot für Silvester.

Corona ist schlimm für die Gastronomie, der Lockdown setzt bei manchen aber auch kreative Energie frei. So in der EssBar in Züschen. „Ganz gut, dass ich bei der Eröffnung im Oktober 2019 nicht wusste, was auf uns zukommt“, meint Inhaber Marcel Beine, aber er lacht dabei. „Ein schlechter Winter, erster Lockdown, guter Sommer, zweiter Lockdown“, so lief sein erstes Jahr als Selbstständiger.

„Im November war klar, wir müssen uns was überlegen.“ Das Unternehmen ist jung, hat keine großen Rücklagen, auch die Verantwortung für die Mitarbeiter – neben dem Chef ein Festangestellter und vier Aushilfen – drückte. Die Aussichten waren bescheiden: „Ich gehe nicht davon aus, dass es eine Wintersaison für uns geben wird.“

Trotzdem zu tun haben und im Gespräch bleiben, das waren die wichtigsten Ziele. Seit der ersten Corona-Welle im Frühling hatte das Team einen Lieferdienst angeboten, herkömmlich mit fertig zubereiteten Speisen.

Diesmal entstand eine neue Idee: Kein fertiges Essen liefern, sondern Boxen, in denen die Komponenten für ein Menü so weit vorbereitet sind, dass die Kunden es in zehn bis 15 Minuten zu Hause fertig kochen können. Kartoffeln sind vorgekocht, Gewürze portioniert, Gemüse mariniert und alles vakuumiert und gekühlt. Das Fleisch ist roh, deshalb gibt es in den Boxen kein Hühnchen – Salmonellengefahr.

Lieferung im 40-Kilometer-Umkreis

Den Start machten Weihnachtsboxen. Da sind Vier-Gänge-Menüs für mehrere Personen drin, jede kann wählen zwischen zwei Vorspeisen, zwei Suppen, drei Hauptgerichten und zwei Desserts. Bei den Hauptgerichten gibt es ein Rustikales, ein Feines und ein Veganes. So können mehrere Personen zusammen essen und zwar alle das, was sie mögen.

Silvesterboxen bis 29. Dezember bestellen Beine beschreibt die Küche seines Restaurants als frisch, gesund, deutsch, international, innovativ und jahreszeitlich. Es gibt mehrere vegetarische und vegane Gerichte. Die Bestellfrist für Weihnachtsboxen ist abgelaufen, Silvesterboxen für vier Personen (50 bis 120 Euro) können bis 29. Dezember auf essbar.shop bestellt werden. Lieferung oder Abholung.

„Jeder kann das kochen“, verspricht Marcel Beine, der seine Kochausbildung im Hapimag-Resort gemacht hat. „Man braucht nur einen Herd, einen Ofen, Pfanne und Topf.“ Alle Rezepte seien zudem darauf ausgelegt, auch in der heimischen Küche zur gleichen Zeit fertig zu sein, damit alle zusammen essen können. Damit am Ende rauskommt, was geplant war, liegen Anleitungen bei und über einen QR-Code kann ein Erklärvideo abgerufen werden.

Vorteil für das Unternehmen: Das Essen muss nicht warmgehalten, deshalb kann im Umkreis von 40 Kilometern um Züschen geliefert werden. Beine freut sich, dass die Boxen Arbeitsplätze erhalten: „Falten und packen, putzen, liefern…“ Kurzarbeit sei bisher nicht nötig gewesen.

Dreimal so viele Weihnachts-Boxen verkauft wie gedacht

Die Sache scheint einen Nerv getroffen zu haben: Mit 50 Menüs zu Weihnachten habe er kalkuliert, 150 wurden bestellt.

Wer zu spät dran war, eine Weihnachtsbox zu bestellen, kann noch bis zum 29. Dezember eine Silvesterbox ordern. Die gibt es drei Versionen für jeweils vier Personen: In der Pick’n‘Dip-Box sind kleine Snacks und Dips drin, dazu Cocktails zum Selbermixen und Sekt. Die Raclettebox enthält allerlei Leckeres passend für die Pfännchen, dazu zwei Flaschen Wein. Und wer trotz dank Corona ausgefallener Party am Neujahrsmorgen etwas zum Aufbauen braucht, kann die Katerbox bestellen, laut Marcel Beine „ein ordentliches, dickes Frühstück mit Orangensaft, Sekt und als Gag Magnesium gegen Kopfschmerzen.“

So spontan die Idee daherkommt: Die Umsetzung der Boxen war eine größere Investition und am Erfolg sind drei weitere junge Unternehmen beteiligt. So hat die Winterberger Agentur Dive Inn den Webshop aufgebaut, das Designstudio Vormat aus Züschen hat Speisekarten, Logo und Aufkleber entworfen und Sabrina Lingenauber von Simsalabrina Fotografie aus Züschen die Fotos geschossen.

Die Boxen sollen auf jeden Fall ein dauerhaftes Nebengeschäft werden. Es laufe gut und es sei zuviel in das Projekt geflossen, um es nach kurzer Zeit wieder einzustellen. Im Januar sollen weitere Ideen konkret werden – zum Beispiel Dinnerboxen, Couch-Potato-Boxen oder anlassbezogene Feiertags-Boxen. „Gibt immer was zu feiern“, meint der Chef.