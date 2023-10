Winterberg: Dr. Timermann kann nun mehr Patienten behandeln

Winterberg. Im Juni übernahm Dr. Marco Timmermann kardiologische Praxis des ehemaligen MVZ St.-Franziskus in Winterberg. Nun fällt eine Beschränkung weg.

. Große Freude in Winterberg: Nachdem Dr. Marco Timmermann die kardiologische Praxis des ehemaligen MVZ St.-Franziskus in Winterberg zum 1. Juni 2023 mit einem halben Arztsitz auf selbstständiger Basis weitergeführt hat, hat die Kassenärztliche Vereinigung ihm nun einen weiteren halben Sitz Sonderbedarf zugesprochen, sodass die Praxis ab sofort mit einer vollen Stelle betrieben werden darf.

„Das sind wirklich gute Nachrichten für den Gesundheitsstandort Winterberg. Denn mit der vollen Stelle kann Dr. Timmermann noch mehr Patientinnen und Patienten behandeln und so die Wartezeit auf einen Termin verkürzen. Neben der hausärztliche Versorgung ist die wohnortnahe, fachärztliche Versorgung für die Menschen in der Region sehr wichtig und auch ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Daher freue ich mich für Dr. Timmermann und die Patientinnen und Patienten für die gute Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung“, so Bürgermeister Michael Beckmann.

Dr. Timmermann (links) und Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann in der Praxis, in der nun mehr Patienten behandelt werden können. Foto: Stadt Winterberg

Viel Bedarf an kardiologischen Behandlungen in Winterberg

Seit fast vier Monate läuft der Praxisbetrieb der kardiologischen Praxis auf selbstständiger Basis. „Die letzten Monate haben gezeigt, dass es einen großen Bedarf an kardiologischen Behandlungen gibt. Daher freue ich mich sehr, dass ich meine Praxis nun mit einer vollen Stelle betreiben darf. Ein großes Dankeschön geht an mein Team, das mich auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt hat und gemeinsam mit mir die Praxis mit viel Herzblut betreibt, an die Hausärzte der Stadt, die mich bei meinem Vorhaben unterstützt haben und die Stadt, die mir hilfreich zur Seite gestanden hat“, so Dr. Timmermann.

