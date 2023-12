Winterberg: Drifter fallen erneut in den Urlaubsort ein

Winterberg. In der Nacht zu Sonntag fallen wieder eine Vielzahl von Driftern in den verschneiten Winterort ein. Die Polizei geht dagegen vor.

In der Nacht zu Sonntag (3. Dezember) wurde die Polizei zu mehreren Einsätzen gerufen. Grund waren erneut eine Vielzahl an Driftern, die die schneebedeckten Straßen und Parkplätze rund um Winterberg nutzten, um ihre Stunts zu vollführen. Unter anderem wurden die Beamten, laut einem Polizeisprecher, zum Sahnehang und nach Niederfeld gerufen. Zudem gab es einen Einsatz am Edeka-Parkplatz in der Innenstadt. Insgesamt siebenmal wurden die Streifen von Anwohnern aufgrund der hohen Lärmbelästigung gerufen. Es seien 70 Platzverweise ausgesprochen worden.

Schon lange ärgern sich die Stadt Winterberg und viele Bürger des Wintersportortes über diese PS-Junkies. Manche Anwohner haben Angst um Leib und Leben. Wie man auf vielen TikTok-Videos sehen kann, schrecken die Drifter auch nicht davor zurück rasant und mit quietschenden Reifen durch verschneite Ortschaften zu brettern.

