Winterberg: Einbrecher schlagen wieder in Innenstadt zu

Winterberg. Schon wieder schlagen Einbrecher im HSK zu und stehlen Bargeld aus einem Haus in der Innenstadt in Winterberg.

Die Einbruchsserie im Hochsauerlandkreis geht weiter. In Winterberg kam es zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, zu einer weiteren Tat. Bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in Geschäftsräume auf der Straße Am Waltenberg in der Innenstadt ein. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und diverse Gegenstände sowie Bargeld entwendet, teilt die Pressestelle der Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises mit.

Typisch für die dunkle Jahreszeit: In den vergangenen Wochen häuften sich die Einbrüche im HSK. Die Kriminalpolizei arbeite mit Hochdruck daran, den oder die Täter dingfest zu machen, sagt Polizeipressesprecher Michael Schemme. Ob es sich bei den Einbrüchen um die Serie einer Bande oder einer Person handele, müssten die Ermittlungen zeigen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung deshalb dringend, keine höheren Summen an Bargeld im Haus liegenzulassen und für einen angemessenen Schutz zu sorgen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 entgegen.

