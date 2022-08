Baustelle Winterberg: Ende der Sperrung bei Siedlinghausen in Sicht

Winterberg. Die L 740 zwischen dem Gewerbegebiet Burmecke und Siedlinghausen wird bald wieder für den Verkehr frei gegeben. Der Termin steht fest:

Die Landstraße 740 zwischen dem Gewerbegebiet Burmecke und Siedlinghausen wird nach zwölfwöchiger Bauphase, der Großteil davon unter Vollsperrung, in Kürze wieder für den Verkehr frei gegeben, teilt die Stadt Winterberg auf WP-Anfrage mit. Nach Auskunft des Bauleiters könne es schon am kommenden Mittwoch, 10. August, so weit sein. Da die offizielle Umleitungsempfehlung inklusive des Schwerlastverkehrs über Niedersfeld beschildert werden musste und für eine Fahrt zwischen Silbach und Siedlinghausen statt drei Kilometer dann 23 Kilometer notwendig gewesen wären, hatte die CDU-Fraktion darum gebeten, hier für die Anwohner von Siedlinghausen und Silbach eine Alternative zu suchen, teilt Pressesprecherin Rabea Kappen mit.

Lesen Sie auch:Winterberg: So verändern die Chaosnächte das Dirt Masters

In Absprache mit der Polizei und von der Straßenverkehrsbehörde genehmigt, wurde dann eine Lichtsignalanlage, welche die Verbindung über die „Ennert“ mit einer rund sieben Minuten langen Rotphase einspurig ermöglichte. Die „Ennert“ ist als asphaltierter Wirtschaftsweg normalerweise nur für Land- und Forstwirtschaft nutzbar. Für den Betrieb der Ampel über zwölf Wochen und die geänderte Beschilderung habe die Stadt Winterberg rund 7.000 Euro aufgewendet, dafür aber insbesondere den Berufspendlern über drei Monate viel Zeit und Geld ersparen können.

Lesen Sie auch: Winterberg: Hier entstehen gerade die neuen Radwege

Aufgrund der Vollsperrung auf der Landstraße 740 zwischen Siedlinghausen und Silbach hatten einige Bürger über erhebliche Schwierigkeiten berichtet, mangels öffentlichen Nahverkehrs am Morgen zur Arbeit zu kommen. Der Ortsvorsteher von Siedlinghausen, Michael Mingeleers und Bürgermeister Beckmann hatten das Thema aufgegriffen, so dass über die Stadt Winterberg ein Bussonderverkehr eingerichtet werden konnte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon